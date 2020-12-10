Уряд США хоче через суд змусити Facebook продати активи Instagram та WhatsApp
Федеральна торгова комісія США (FTC) позивається проти Facebook через «багаторічний курс антиконкурентної поведінки»
Федеральна торгова комісія США (FTC) та 48 з 50 американських штатів подали антимонопольний позов проти Facebook. Вони заявляють, що компанія зловживає впливом на ринку соцмереж, аби придушувати менших конкурентів.
Про це пише AP.
У своєму позові FTC стверджує, що компанія незаконно підтримує монополію на соціальні мережі, вже багато років демонструючи антиконкурентну поведінку. Позову передувало тривале розслідування, яке комісія вела у співпраці з коаліцією генеральних прокурорів 46 штатів, округу Колумбія та Гуаму (незалежна частина США).
Комісія заявляє, що Facebook дотримується стратегії для усунення загроз своїй монополії, яка включала придбання у 2012 році майбутнього конкурента Instagram та месенджера WhatsApp у 2014.
До позову також долучились прокурори 46 штатів США та прокурори округів Колумбія та Гуам.
Минулого року федеральна торгова комісія вже штрафувала Facebook за монополізм – тоді компанію змусили виплатити 5 мільярдів доларів штрафу, що стало рекордом для FTC.
У компанії такі дії назвали ревізіоністськими, а сам штраф – покаранням за успіх компанії.
Генеральна юрист-консультантка Facebook Дженніфер Ньюстед заявила, що FTC «очистила» придбання Instagram та WhatsApp ще багато років тому.