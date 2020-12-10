Уряд США хоче через суд змусити Facebook продати активи Instagram та WhatsApp

США судяться проти Facebook: антимонопольний регулятор вимагає від компанії продати Instagram та WhatsApp

Федеральна торгова комісія США (FTC) позивається проти Facebook через «багаторічний курс антиконкурентної поведінки»

Федеральна торгова комісія США (FTC) та 48 з 50 американських штатів подали антимонопольний позов проти Facebook. Вони заявляють, що компанія зловживає впливом на ринку соцмереж, аби придушувати менших конкурентів.

Про це пише AP.

У своєму позові FTC стверджує, що компанія незаконно підтримує монополію на соціальні мережі, вже багато років демонструючи антиконкурентну поведінку. Позову передувало тривале розслідування, яке комісія вела у співпраці з коаліцією генеральних прокурорів 46 штатів, округу Колумбія та Гуаму (незалежна частина США).

Комісія заявляє, що Facebook дотримується стратегії для усунення загроз своїй монополії, яка включала придбання у 2012 році майбутнього конкурента Instagram та месенджера WhatsApp у 2014.

До позову також долучились прокурори 46 штатів США та прокурори округів Колумбія та Гуам.

Минулого року федеральна торгова комісія вже штрафувала Facebook за монополізм – тоді компанію змусили виплатити 5 мільярдів доларів штрафу, що стало рекордом для FTC.

У компанії такі дії назвали ревізіоністськими, а сам штраф – покаранням за успіх компанії.

Генеральна юрист-консультантка Facebook Дженніфер Ньюстед заявила, що FTC «очистила» придбання Instagram та WhatsApp ще багато років тому.