WhatsApp вносить зміни у роботу месенджера

Дати згоду на нові умови треба до 8 лютого

Месенджер WhatsApp почав розсилати сповіщення користувачам Android та iOS про зміну умов обслуговування та політики конфіденційності. Користувачам пропонують або прийняти ці зміни, або ж видалити свій обліковий запис – третього варіанту немає. Ще в 2016 році, коли месенджер був придбаний Facebook, WhatsApp оновив свою політику конфіденційності, заявивши, що ділитиметься даними користувачів з Facebook. Хоча у нього була можливість відмовитися.

Зараз месенджер передає певні категорії інформації компаніям Facebook. Зокрема реєстраційну інформацію про ваш обліковий запис, як-от номер телефона, дані про транзакції, інформацію, пов’язану з послугами, про мобільні пристрої, IP-адресу тощо.

В оновлених мовах обслуговування та політиці конфіденційності:

Додаткова інформація про те, як обробляють ваші дані. У оновлених Умовах і Політиці конфіденційності міститься додаткова інформація про обробку даних. Наприклад, з’явилася додаткова інформація про новітні функції, про обробку даних для надання безпеки, захисту і цілісності, а також додали більше прямих посилань на корисні налаштування, статті Довідкового центру і про те, як ви можете керувати своєю інформацією.

Найкраще спілкування з бізнесом. Багато компаній покладаються на WhatsApp для спілкування зі своїми клієнтами. Месенджер працює з компаніями, які використовують Facebook, або третіми сторонами.

Спрощення підключення. Як частина компаній Facebook, WhаtsApp співпрацює з Facebook, щоб пропонувати можливості інтеграції для сімейства додатків і продуктів Facebook.

Нові умови і політика вступають в силу з 8 лютого 2021 року. З цієї дати для використання WhatsApp потрібно висловити свою згоду, натиснувши на відповідну кнопку.

Напередодні нового року стало відомо, що WhatsApp відключається на певних смартфонах вже 1 січня. Мова йде про ті гаджети, користувачі яких не оновлять операційну систему до iOS 9 або Android 4.0.3. Серед них – iPhone 4 і більш ранні моделі. Щоб WhatsApp знову почав працювати на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 і iPhone 6S, слід оновити програмне забезпечення до iOS 9, відзначає видання.

Раніше WhatsApp назвав необхідні налаштування для безпечної роботи додатку.

До слова, Уряд США хоче через суд змусити Facebook продати активи Instagram та WhatsApp.