WhatsApp відключиться на певних смартфонах вже 1 січня: як цього уникнути

Щоб WhatsApp знову почав працювати на старих смартфонах, слід оновити програмне забезпечення

Додаток перестане функціонувати на деяких старих пристроях

З 1 січня 2021 року месенджер WhatsApp припинить працювати на старих смартфонах.

Про це пише The Mirror.

Мова йде про ті гаджети, користувачі яких не оновлять операційну систему до iOS 9 або Android 4.0.3. Серед них – iPhone 4 і більш ранні моделі.

Щоб WhatsApp знову почав працювати на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 і iPhone 6S, слід оновити програмне забезпечення до iOS 9, відзначає видання.

Також користувачам радять зробити резервну копію листувань, щоб важливі дані не були втрачені.

Раніше WhatsApp назвав необхідні налаштування для безпечної роботи додатку.

До слова, Уряд США хоче через суд змусити Facebook продати активи Instagram та WhatsApp.

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