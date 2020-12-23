Платні функції та реклама. Засновник Telegram анонсував глобальні зміни у месенджері

У 2021 році Telegram чекають масштабні зміни, але всі найбільш популярні сервіси залишаться безкоштовними

Розробник месенджера Telegram Павло Дуров анонсував зміни у додатку у 2021 році. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

За словами бізнесмена, Telegram наближається до позначки у 500 мільйонів активних користувачів.

«Багато хто ставить питання: хто буде платити за це зростання? Адже чим більше користувачів, тим більше витрат на сервери і трафік. А підтримка проєктів нашого масштабу обходиться у сотні мільйонів доларів у рік», – поділився він.

Крім того, засновник додатку зазначає, що «протягом більшої частини історії Telegram оплачував рахунки компанії з особистих заощаджень».

«Але при поточних темпах зростання Telegram знаходиться на шляху до мільярдів активних користувачів – і відповідних витрат. Коли технологічна компанія виростає до таких розмірів, у неї є тільки два шляхи – почати заробляти гроші для покриття витрат – або продатися великому гравцеві», – розмірковує Дуров.

Далі розробник додатку розповів про подальші плани у кількох пунктах.

Монетизація Telegram

Павло Дуров заявив про початок монетизації Telegram з наступного року.

«При цьому ми залишимося вірними нашим цінностям і гарантіям, які дали у минулому. Завдяки досягнутому масштабу, ми зможемо монетизувати Telegram ненав'язливо – більшість користувачів навряд чи помітять серйозні зміни», – каже розробник додатку.

Однак, як наголосив Дуров, «всі поточні сервіси Telegram залишаться безкоштовними».

«Крім них, ми запропонуємо додаткові функції для бізнес-команд і користувачів з розширеними потребами. Деякі з цих нових функцій будуть ресурсомісткими і, як наслідок, стануть платними. Звичайні користувачі завжди будуть користуватися Telegram безкоштовно», – зазначає він.

За словами бізнесмена, «монетизація Telegram повинна приносити користь не тільки нам, а й усьому суспільству».

«Наприклад, якщо популярні публічні канали будуть монетизувати через рекламну платформу, власники цих каналів отримають безкоштовний трафік пропорційно їх охопленням. Або, якщо – на додачу до поточних безкоштовних стікерів – з'являться платні стікери з розширеними можливостями, художники цих стікерів також отримають частину доходу. Ми хочемо, щоб творці контенту і підприємці в Telegram процвітали, збагачуючи всіх наших користувачів шляхом підвищення якості сервісу», – поділився Дуров.

Засновник месенджера впевнений, що «тільки так Telegram зможе розвиватися»

«Завдяки цьому ми зможемо впровадити безліч нових функцій і вітати мільярди нових користувачів протягом наступних десятиліть. Цей підхід дозволить нам залишатися незалежними, зберегти наші цінності, і запропонувати світові приклад технологічної компанії нового типу», – наголосив Дуров.

Рекламна платформа у Telegram

Крім того, Павло Дуров зазначає, що «всі сервіси Telegram, пов'язані з обміном повідомленнями, залишаться вільними від реклами».

«Реклама в особистих і групових чатах неприйнятна. Спілкування між людьми не повинно перериватися на рекламу. Крім обміну повідомленнями, у Telegram є соціально-мережева складова. Масові публічні канали Telegram, побудовані за принципом мовлення «один до багатьох», можуть досягати мільйонів передплатників і мають мало спільного з традиційним обміном повідомленнями. У багатьох країнах власники таких каналів заробляють на показі реклами своїм передплатникам, іноді через сторонні рекламні платформи», – наголосив він.

Також, бізнесмен зазначає, що «рекламні оголошення, які публікують масові публічні канали, виглядають як звичайні повідомлення і нерідко нав'язливі».

«У зв'язку з цим ми запропонуємо нашу власну рекламну платформу для каналів, яка забезпечить користувачам комфорт і конфіденційність, а нам дозволить покривати витрати на сервери і трафік», – резюмував Дуров.

Продажу Telegram не буде

За словами Дурова, засновники компанії не збираються її продавати, як це зробили з WhatsApp.

«Telegram потрібен світу як незалежний проєкт, де поважають права користувачів і забезпечують високу якість сервісу. Telegram повинен і далі служити зразком технологічної компанії, яка прагне до досконалості і цілісності. Сумні приклади наших попередників показують, що це неможливо у складі великої корпорації», – зазначає Дуров.

Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

Telegram – багатоплатформовий месенджер, який дозволяє обмінюватися повідомленнями і медіафайлами багатьох форматів. Користувачі можуть робити аудіо- і відеодзвінки, обмінюватися фотографіями, голосовими і відео повідомленнями та файлами будь-якого типу.