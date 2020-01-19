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    У Харкові чоловік прийшов на роботу з гранатою і погрожував усіх підірвати

    • Розсилка
    У Харкові чоловік прийшов на роботу з гранатою і погрожував усіх підірвати

    Зброю він привіз у 2014 з зони проведення ООС

    У Харкові 31-річний місцевий мешканець зателефонував до поліції та заявив, що в нього є граната, яку він має намір підірвати у приватному підприємстві.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

    Зазначається, що правоохоронці, вилучили у зловмисника небезпечний предмет. З дозволу чоловіка також був проведений огляд його квартири.

    «Як пояснив затриманий, патрони та гранату він привіз у 2014 з зони проведення ООС, де служив у складі бригади та зберігав їх за місцем мешкання. Мету свого вчинку чоловік пояснити не зміг», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, під час огляду працівники поліції вилучили у зловмисника гранату «Ф-1» із запалом, а за місцем його мешкання – більше 400 різнокаліберних патронів, магазин від автомату Калашникова з патронами та металевий предмет, схожий на нунчаки.

    Чоловіка затримали. Слідчим відкрито кримінальні провадження за незаконне поводження зі зброєю та та за погрозу вбивством.

    Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

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