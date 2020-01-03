В Авдіївці чоловік кинув гранату у двір своїх знайомих
Внаслідок події 62-річний житель Авдіївки зазнав осколкових поранень
У Донецькій області співробітники Національної поліції затримали чоловіка, який 1 січня кинув у двір своїх знайомих гранату.
Про це повідомляє Нацполіція.
Поліцейські встановили, що 36-річний місцевий житель прийшов у гості до своїх знайомих і прихопив із собою гранату.
«Господар оселі не зрадів гостю і випровадив його зі свого двору. Ображений зловмисник кинув у двір боєприпас, від вибуху якого і постраждав чоловік», - повідомили в поліції.
Зазначається, що внаслідок події 62-річний житель Авдіївки зазнав осколкових поранень. Зловмисник був затриманий вже через кілька годин у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. У поліції уточнили, що останній перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Правопорушникові оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.