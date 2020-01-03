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    В Авдіївці чоловік кинув гранату у двір своїх знайомих

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    В Авдіївці чоловік кинув гранату у двір своїх знайомих

    Внаслідок події 62-річний житель Авдіївки зазнав осколкових поранень

    У Донецькій області співробітники Національної поліції затримали чоловіка, який 1 січня кинув у двір своїх знайомих гранату.

    Про це повідомляє Нацполіція.

    Поліцейські встановили, що 36-річний місцевий житель прийшов у гості до своїх знайомих і прихопив із собою гранату.

    «Господар оселі не зрадів гостю і випровадив його зі свого двору. Ображений зловмисник кинув у двір боєприпас, від вибуху якого і постраждав чоловік», - повідомили в поліції.

    Зазначається, що внаслідок події 62-річний житель Авдіївки зазнав осколкових поранень. Зловмисник був затриманий вже через кілька годин у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. У поліції уточнили, що останній перебував у стані алкогольного сп'яніння.

    Правопорушникові оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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