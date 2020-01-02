У Кропивницькому чоловік підірвався на гранаті
Трагедія сталася під час сварки чоловіка із дружиною
Напередодні Нового року у Кропивницькому чоловік підірвав гранату, в результаті чого загинув.
За попередньою інформацією, колишній учасник АТО (чоловік 1962 року народження) під час сварки з дружиною підірвав гранату РГД-5. Чоловік загинув на місці, а жінку з травмами госпіталізовано до лікарні. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Попередньо встановлено, що загиблий перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, 18 грудня вранці у с. Велика Салтанівка під Києвом на подвір’ї приватного будинку стався вибух. Згодом поліція затримала чоловіка, який кинув гранату у подвір’я підприємця.
У смт Козин Обухівського району Київщини дільничний офіцер виявив у безпритульного гранату.