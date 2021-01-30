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    Двокімнатні квартири в Києві: найдорожчий варіант (фото)

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    Загальна площа житла складає 125 квадратних метрів - Двокімнатні квартири в Києві: найдорожчий варіант (фото)
    Загальна площа житла складає 125 квадратних метрів
    Фото: blagovist.ua

    Що отримає покупець, заплативши майже мільйон доларів?

    Наразі двокімнатна квартира за $900 тисяч (25 520 000 грн) є найдорожчою пропозицією такого планування квартир у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на базу одного з найбільших агентств нерухомості «Благовіст».

    Квартира розташована на третьому поверсі елітного клубного будинку на Печерську за вулицею Мічуріна 56/2.

    Загальна площа житла складає 125 квадратних метрів. У квартирі розташована велика кухня, а також два санвузли та довгий незасклений балкон. Водночас квартира слабо умебльована та потребує турботливої руки господаря.

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    Двокімнатні квартири в Києві: найдорожчий варіант (фото)
    Двокімнатні квартири в Києві: найдорожчий варіант (фото)
    Двокімнатні квартири в Києві: найдорожчий варіант (фото)
    Двокімнатні квартири в Києві: найдорожчий варіант (фото)
    Двокімнатні квартири в Києві: найдорожчий варіант (фото)
    Двокімнатні квартири в Києві: найдорожчий варіант (фото)
    Двокімнатні квартири в Києві: найдорожчий варіант (фото)
    Двокімнатні квартири в Києві: найдорожчий варіант (фото)
    Двокімнатні квартири в Києві: найдорожчий варіант (фото)
    Двокімнатні квартири в Києві: найдорожчий варіант (фото)
    Двокімнатні квартири в Києві: найдорожчий варіант (фото)
    Двокімнатні квартири в Києві: найдорожчий варіант (фото)
    Фото: blagovist.ua

    «Ексклюзивний ремонт із використанням високоякісних матеріалів від світових брендів. Натяжні тканини на стінах Lincrusta та Sangiorgio, гіпсова ліпнина покрита золотом, ліпнина Gaudi, паркетна дошка з натурального дерева, онікс, мармур, чорний граніт, двері Sige Gold, люстри Preciosa, кухні Aldo Moletta, кухонна техніка Miele. Меблі Jumbo collection. Кондиціювання Daikin», – йдеться у повідомленні.

    Також в будинку цілодобова охорона, підземний паркінг із ліфтом, працюють сервісні та охоронні служби.

    Мабуть, найбільшим плюсом цієї квартири можна вважати розташування: будинок звели в Звіринці – історичній місцевості Києва. Поблизу Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка НАН України, отож потенційним покупцям буде де провести час.

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    Теги: ремонт будинок квартира
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