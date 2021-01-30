Двокімнатні квартири в Києві: найдорожчий варіант (фото)

Що отримає покупець, заплативши майже мільйон доларів?

Наразі двокімнатна квартира за $900 тисяч (25 520 000 грн) є найдорожчою пропозицією такого планування квартир у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на базу одного з найбільших агентств нерухомості «Благовіст».

Квартира розташована на третьому поверсі елітного клубного будинку на Печерську за вулицею Мічуріна 56/2.

Загальна площа житла складає 125 квадратних метрів. У квартирі розташована велика кухня, а також два санвузли та довгий незасклений балкон. Водночас квартира слабо умебльована та потребує турботливої руки господаря.

«Ексклюзивний ремонт із використанням високоякісних матеріалів від світових брендів. Натяжні тканини на стінах Lincrusta та Sangiorgio, гіпсова ліпнина покрита золотом, ліпнина Gaudi, паркетна дошка з натурального дерева, онікс, мармур, чорний граніт, двері Sige Gold, люстри Preciosa, кухні Aldo Moletta, кухонна техніка Miele. Меблі Jumbo collection. Кондиціювання Daikin», – йдеться у повідомленні.

Також в будинку цілодобова охорона, підземний паркінг із ліфтом, працюють сервісні та охоронні служби.

Мабуть, найбільшим плюсом цієї квартири можна вважати розташування: будинок звели в Звіринці – історичній місцевості Києва. Поблизу Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка НАН України, отож потенційним покупцям буде де провести час.



