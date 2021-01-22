Оренда житла. Знайдено найдорожчу однокімнатну квартиру в Києві (фото)

Це житло також можна придбати $270 тисяч

2 тисячі євро за місяць. Охочих зняти таку однокімнатну квартиру чекають на Печерську

Однокімнатна квартира за 62 400 грн в місяць. Таку пропозицію містить база найбільшого агентства нерухомості «Благовіст», повідомляє «Главком». Житло розташоване у престижному Печерському районі. І це сьогодні є найдорожча пропозиція довготривалої оренди окремого житла в столиці.

Квартира розміщена на 14 поверсі ЖК «Pechersk SKY» за адресою Болсуновського, 2. Загальна площа складає 65 квадратних метрів.

Помешкання стильно мебльоване та оформлене в спокійній бежево-коричневій гамі. Родзинкою квартири можна вважати простору ванну кімнату. Житло має вдосталь місця для зберігання речей. Але чогось надзвичайного в квартирі немає.

«Меблі та техніка провідних світових виробників, сантехніка високого класу. Вбудовані меблі, побутова техніка: два кондиціонери, посудомийна машина, сушильна і пральна машина, кавоварка, газова панель, духова шафа. Підлога з підігрівом, у ванній кімнаті: душ і ванна. Продумано все для комфортного життя – багато місць для зберігання, усі необхідні аксесуари. Зручне транспортне сполучення», – йдеться в повідомленні.

Найближчі сусіди будинку, в якому здається ця квартира: Звіриницьке кладовище, Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка, Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини, міський психоневрологічний диспансер.

Найближче метро – «Дружби народів». Хоча навряд чи людина, яка готова платити понад 60 тисяч у місяць за оренду квартири, користуватиметься підземкою.

Це житло також можна придбати. Його ціна складає 7 670 454 грн. або $270 тисяч.

Раніше «Главком» повідомляв про найдешевшу однокімнатну квартиру в столиці. Її вартість складає 4 500 грн за місяць.

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