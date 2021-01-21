Оренда житла. Знайдено найдешевшу однокімнатну квартиру в столиці (фото)

«Гостинка» на Виноградарі чекає свого винаймача за 4,5 тис грн

Квартира формат «гостинка», яка розташована в Подільському районі, на сьогодні є найдешевшою пропозицією довготривалої оренди окремого житла у столиці. Наразі пропозиція актуальна, жінка шукає наймачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані найбільшого сайту комерційних оголошень OLX.ua.

Загальна площа квартири складає 25 кв. м. Вона розташована за адресою Івана Виговського, 9 (колишня Маршала Гречка).

За 4 500 гривень ви отримаєте мініатюрну кухню площею 4 кв.м., надзвичайно скромний ремонт і потріпані часом меблі – стіл, стільці та туалетний столик із дзеркалом. А ось шафи-купе немає, отож винаймач має потубуватись тим, куди складати свої речі.

У квартирі є холодильник, мікрохвильова річ та газова плита. Загалом кухня цілком придатна до використання – тут досить світло й полиці для продуктів. А ось пральна машина, попереджує власник, зламана, її доведеться або ремонтувати за власні гроші або купувати самому. Є ще такий варіант: орендавець самотужки ставить нову, проте ціна за оренду збільшується.

У ванній кімнаті розміщена пожовтіла ванна, дуже маленька раковина, у якій неможливо випрати й шкарпетки, проте там гордовито виструнчився новий унітаз.

Плюсом квартири можна вважати й нормальні пластикові вікна – не кожне житло в такій ціновій категорії може похизуватися віконним прорізом, через які не дме вітер.

До найближчого метро «Сирець» чи «Нивки» потрібно їхати на громадському транспорті. «Вікна у двір. Сусіди нормальні. Курити у квартирі заборонено. Тільки в загальному коридорі є курилка. Пралки, бойлера, балкона немає. З пралкою – 5 000 в місяць. Усе інше є. Ремонт був пару років тому. Минулого року поміняли меблі на кухні й диван», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що зараз в столиці через коронавірусну кризу цілком можна знайти однокімнатну квартиру для оренди в межах 5 000 тис. грн. Звісно, це буде досить скромне житло з мінімальними зручностями. Здебільшого в такій ціновій категорії пропонують квартири, які розташовані далеко від метро. І, як говорять орендавці, таке житло розмітають швиденько, як гарячі пиріжки.