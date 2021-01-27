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    Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати, якщо у вас є $7 млн (фото, відео)

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    Квартира обладнана системою &laquo;Розумний дім&raquo; та має три рівня охорони - Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати, якщо у вас є $7 млн (фото, відео)
    Квартира обладнана системою «Розумний дім» та має три рівня охорони
    Скріншот фото: Sitalo Real Estate Kiev

    Загальна площа житла складає 447 кв.м

    Наразі дев’ятикімнатний пентхаус за $7 млн (понад 239 млн грн) у Печерському районі є найдорожчою пропозицією квартири у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані найбільшого сайту комерційних оголошень OLX.ua.

    Пентхаус розташований на 26 поверсі нового житлового комплексу на Липках – вулиця Драгомірова, 16. Загальна площа житла складає 447 кв.м., а кухні – 50 кв.м. Зазначається, що пентхаус містить п’ять спалень та вісім санвузлів. Також тут є СПА-зона з хамамом і кімнатою відпочинку, а ще – кабінет із каміном і санвузлом.

    Водночас продавці не виклали проєкт пентхаузу, тому зі світлин складно зрозуміти що і де розміщене.

    «Абсолютно новий ремонт, виконаний за індивідуальним проєктом одного з кращих дизайнерів під суворим авторським наглядом. Все, що використано при ремонті, – зроблено за індивідуальним замовленням, або привезено під замовлення з Італії, Німеччини і Швейцарії», – йдеться у повідомленні.

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    Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати, якщо у вас є $7 млн (фото, відео)
    Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати, якщо у вас є $7 млн (фото, відео)
    Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати, якщо у вас є $7 млн (фото, відео)
    Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати, якщо у вас є $7 млн (фото, відео)
    Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати, якщо у вас є $7 млн (фото, відео)
    Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати, якщо у вас є $7 млн (фото, відео)
    Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати, якщо у вас є $7 млн (фото, відео)
    Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати, якщо у вас є $7 млн (фото, відео)
    Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати, якщо у вас є $7 млн (фото, відео)
    Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати, якщо у вас є $7 млн (фото, відео)
    Фото: Sitalo Real Estate Kiev

    Зазначається, що санвузли та кухня оздоблені мармуром. На підлозі – дубовий паркет «зі спеціальними візерунками». Люстри виконані із муранського скла, а меблі від «провідних італійських дизайнерів».

    Квартира обладнана системою «Розумний дім», має три рівня охорони, окрему серверну, власну автономну котельню і систему очищення води.

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    Теги: Київ нерухомість житло квартира
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