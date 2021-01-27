Найдорожча квартира Києва. Що можна придбати, якщо у вас є $7 млн (фото, відео)

Загальна площа житла складає 447 кв.м

Наразі дев’ятикімнатний пентхаус за $7 млн (понад 239 млн грн) у Печерському районі є найдорожчою пропозицією квартири у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані найбільшого сайту комерційних оголошень OLX.ua.

Пентхаус розташований на 26 поверсі нового житлового комплексу на Липках – вулиця Драгомірова, 16. Загальна площа житла складає 447 кв.м., а кухні – 50 кв.м. Зазначається, що пентхаус містить п’ять спалень та вісім санвузлів. Також тут є СПА-зона з хамамом і кімнатою відпочинку, а ще – кабінет із каміном і санвузлом.

Водночас продавці не виклали проєкт пентхаузу, тому зі світлин складно зрозуміти що і де розміщене.

«Абсолютно новий ремонт, виконаний за індивідуальним проєктом одного з кращих дизайнерів під суворим авторським наглядом. Все, що використано при ремонті, – зроблено за індивідуальним замовленням, або привезено під замовлення з Італії, Німеччини і Швейцарії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санвузли та кухня оздоблені мармуром. На підлозі – дубовий паркет «зі спеціальними візерунками». Люстри виконані із муранського скла, а меблі від «провідних італійських дизайнерів».

Квартира обладнана системою «Розумний дім», має три рівня охорони, окрему серверну, власну автономну котельню і систему очищення води.