  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Джо Байден знову ледь не впав з трапу літака: що трапилось

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джо Байден погано тримається на ногах, ідучи по трапу літака - Джо Байден знову ледь не впав з трапу літака: що трапилось
    Джо Байден погано тримається на ногах, ідучи по трапу літака
    Фото: скріншот

    Нещодавно президент США Джо Байден впав, підіймаючись на борт літака

    Президент США Джо Байден знову ледь не осоромився під час посадки на борт Air Force One. Про це пише видання The Sun.

    Зазначається, що 78-річний Байден знову послизнувся на мокрих через дощ сходинках. Але цього разу главі США вдалося втриматися на ногах. Такі казуси вже стають традицією для Джо Байдена напередодні його запланованих візитів.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    Джо Байден знову ледь не впав з трапу літака: що трапилось

    Додамо, що 19 березня Джо Байден кілька разів спіткнувся та впав, піднімаючись трапом літака.

    Президент США в підсумку впав під час підйому на борт номер один (Air Force One).

    Відповідне відео оприлюднили у мережі.

    На кадрах видно, як Байден піднімається по трапу літака, спотикаючись і падаючи, а потім салютує військових і заходить в салон.

    Відомо, що літак повинен вилетіти до Атланти, де у Байдена запланована зустріч з лідерами азіатського співтовариства.

    Теги: США Джозеф Байден літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies