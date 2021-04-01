Джо Байден знову ледь не впав з трапу літака: що трапилось

Джо Байден погано тримається на ногах, ідучи по трапу літака

Нещодавно президент США Джо Байден впав, підіймаючись на борт літака

Президент США Джо Байден знову ледь не осоромився під час посадки на борт Air Force One. Про це пише видання The Sun.

Зазначається, що 78-річний Байден знову послизнувся на мокрих через дощ сходинках. Але цього разу главі США вдалося втриматися на ногах. Такі казуси вже стають традицією для Джо Байдена напередодні його запланованих візитів.

Додамо, що 19 березня Джо Байден кілька разів спіткнувся та впав, піднімаючись трапом літака.

Президент США в підсумку впав під час підйому на борт номер один (Air Force One).

Відповідне відео оприлюднили у мережі.

На кадрах видно, як Байден піднімається по трапу літака, спотикаючись і падаючи, а потім салютує військових і заходить в салон.

Відомо, що літак повинен вилетіти до Атланти, де у Байдена запланована зустріч з лідерами азіатського співтовариства.