Працівники заводу у США зіпсували 15 млн доз вакцини від коронавірусу
Брак на заводі призупинив майбутні поставки Johnson&Johnson в США
Федеральні чиновники пояснили інцидент людською помилкою
Робітники заводу в американському Балтиморі, що виробляє дві вакцини проти коронавірусу, випадково змішали інгредієнти вакцин кілька тижнів тому і таким чином зіпсували близько 15 млн доз вакцини виробника Johnson&Johnson.
Про це пише The New York Times.
Повідомляється, що федеральні чиновники пояснили інцидент людською помилкою.
Плутанина призупинила майбутні поставки Johnson&Johnson в США – на період, поки Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів проводить розслідування. Повідомляється, що це не вплине на використання доз вакцини Johnson&Johnson, які наразі використовуються у США, оскільки їх зробили в Нідерландах.
Водночас, всі подальші постачання вакцини Johnson&Johnson – які, за прогнозами, в наступному місяці становитимуть десятки мільйонів доз – мали надходити з заводу в Балтиморі.
До слова, Експерти-консультанти Всесвітньої організації охорони здоров’я заявили, що можуть рекомендувати вакцину компанії Johnson&Johnson для використання у країнах, де поширені мутовані штами коронавірусу.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson&Johnson в екстрених випадках.
27 лютого екстрене застосування вакцини від Johnson&Johnson дозволили в Управлінні США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.
Вакцина від Johnson&Johnson – однокомпонентна, для щеплення потрібна тільки одна її доза. Препарат залишається стабільним протягом 2 років при зберіганні в умовах -20 градусів за Цельсієм і як мінімум 3 місяці при температурі 2 - 8 градусів за Цельсієм.
За даними розробників, за результатами третьої фази клінічних випробувань вакцина показала ефективність від 66 до 72%.
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