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    Працівники заводу у США зіпсували 15 млн доз вакцини від коронавірусу

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    Брак на заводі призупинив майбутні поставки Johnson&amp;Johnson в США - Працівники заводу у США зіпсували 15 млн доз вакцини від коронавірусу

    Брак на заводі призупинив майбутні поставки Johnson&Johnson в США

    Федеральні чиновники пояснили інцидент людською помилкою

    Робітники заводу в американському Балтиморі, що виробляє дві вакцини проти коронавірусу, випадково змішали інгредієнти вакцин кілька тижнів тому і таким чином зіпсували близько 15 млн доз вакцини виробника Johnson&Johnson.

    Про це пише The New York Times.

    Повідомляється, що федеральні чиновники пояснили інцидент людською помилкою.

    Плутанина призупинила майбутні поставки Johnson&Johnson в США – на період, поки Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів проводить розслідування. Повідомляється, що це не вплине на використання доз вакцини Johnson&Johnson, які наразі використовуються у США, оскільки їх зробили в Нідерландах.

    Водночас, всі подальші постачання вакцини Johnson&Johnson – які, за прогнозами, в наступному місяці становитимуть десятки мільйонів доз – мали надходити з заводу в Балтиморі.

    До слова, Експерти-консультанти Всесвітньої організації охорони здоров’я заявили, що можуть рекомендувати вакцину компанії Johnson&Johnson для використання у країнах, де поширені мутовані штами коронавірусу.

    Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson&Johnson в екстрених випадках.

    27 лютого екстрене застосування вакцини від Johnson&Johnson дозволили в Управлінні США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.

    Вакцина від Johnson&Johnson – однокомпонентна, для щеплення потрібна тільки одна її доза. Препарат залишається стабільним протягом 2 років при зберіганні в умовах -20 градусів за Цельсієм і як мінімум 3 місяці при температурі 2 - 8 градусів за Цельсієм.

    За даними розробників, за результатами третьої фази клінічних випробувань вакцина показала ефективність від 66 до 72%.

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      Теги: США медицина завод щеплення вакцинація коронавірус
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