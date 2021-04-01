Американці показали, як працює перший в світі пожежний електромобіль

В США пожежні провели випробування першої в світі електричної пожежної машини

Пожежні міста Тусон, штат Арізона, провели випробування першої в світі пожежної машини з електричною тягою. Електропожежну розробила австрійська Rosenbauer, яка спеціалізується на протипожежній техніці.

Пожежна машина оснащена шестициліндровим дизельним двигуном, який грає роль генератора для акумуляторної батареї. Акумулятор має ємність 50 або 100 кіловат-годин. Вона живить два електромотори Volvo, встановлених по одному на кожній осі.

Дизель розвиває 276 кінських сил, а сукупна потужність електричних моторів досягає 497 сил і 50 000 Нм крутного моменту. Зарядити акумулятор можна від станції на 150 кіловат: в такому випадку вистачить години, щоб поповнити запас енергії від 50 до 80 відсотків.

Технічно машина Rosenbauer не є повністю електричної, але для неї передбачили режим EV Mode. У ньому дизельний мотор відключається, і автомобіль використовує виключно заряд батарей.

Електромобіль довелося випробувати американським пожежникам, які показали випробування на відео. Незважаючи на те, що незвичайна машина коштує недешево - близько одного мільйона доларів - її вже використовують в Дубаї, Амстердамі та Берліні.