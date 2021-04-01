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    Facebook знищуватиме контент із голосом Трампа

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    Питання про дозвіл Трампу повернутися на платформу обговорюється Наглядовою радою Facebook - Facebook знищуватиме контент із голосом Трампа
    Питання про дозвіл Трампу повернутися на платформу обговорюється Наглядовою радою Facebook
    Фото з відкритих джерел

    Дональду Трампу заборонили користуватися Facebook з початку січня, після штурму Капітолію його прихильниками

    Facebook 31 березня видалив із своєї платформи тизер інтерв’ю з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомила невістка екс-президента США Лара Трамп, інформує The Guardian.

    Соцмережа пояснює такий крок блокуванням акаунтів Трампа і надалі видалятиме контент із голосом політика.

    Лара Трамп показала повідомлення від адміністраторів Facebook, в якому її попередили про видалення тизера майбутнього інтерв'ю з її тестем на Fox News.

    У повідомленні Facebook пояснюється, що відео було видалено «відповідно до блокування щодо акаунтів Дональда Трампа у Facebook та Instagram».

    У соцмережі додали, що «будь-який подальший контент із голосом Дональда Трампа буде видалений, і це призведе до додаткових обмежень на аканти».

    Дональду Трампу заборонили користуватися Facebook з початку січня, після штурму Капітолію його прихильниками. Тоді головний виконавчий директор соцмережі Марк Цукерберг заявив, що «ризик дозволити президенту продовжувати користуватися нашим сервісом в цей період просто занадто великий».

    Питання про те, чи дозволити Трампу повернутися на платформу, розглядає Наглядова рада Facebook. Акаунти екс-президента США заблокували також в Twitter і Instagram, які належать Facebook. При цьому Twitter заявив, що колишньому президентові ніколи не дозволять повернутися.

    Додамо, що Сполучені Штати Америки мають намір розширити санкції проти Росії. Агресивна поведінка цієї країни є ключовою проблемою як для США, так і для НАТО. Для обмежень буде вибрано конкретний час.

    Теги: США Дональд Трамп Facebook
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