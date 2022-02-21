Джонсон і Макрон: найближчий тиждень буде найважливішим для врегулювання ситуації в Україні

Лідери Великобританії і Франції наполягають на виконанні Мінських домовленостей

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон вважають прийдешній тиждень найважливішим для врегулювання ситуації у конфлікті між Росією і Україною. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Лідери двох держав закликали Москву та Київ виконувати Мінські домовленості. Як повідомляється, Макрон і Джонсон під час телефонних переговорів дійшли висновку, що найближчий тиждень відіграє ключову роль для дипломатичного врегулювання ситуації на кордоні України з РФ. «Прем'єр-міністр Джонсоні президент Макрон погодилися, що найближчий тиждень може стати ключовим у тому, що стосується дипломатії», – йдеться у повідомленні, поширеному в неділю ввечері.

Крім того, Макрон і Джонсон «погодилися, що і Росія, і Україна мають у повному обсязі виконувати мінські домовленості».

Як повідомлялося раніше, глава МЗС Канади Мелані Жолі відклала поїздку до Франції через напруження навколо України.

Нагадаємо, президент Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки. Говорили про ситуацію навколо України. Про це повідомила пресслужба Білого дому. За повідомленнями розвідки США, 75% бойових підрозділів РФ готові до наступу. Також ЗМІ оприлюднили інформацію, що російське командування отримало наказ про напад на Україну – CBS News.