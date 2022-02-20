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    Російське командування отримало наказ про напад на Україну – CBS News

    За даними розвідки, вторгнення не скасовується - Російське командування отримало наказ про напад на Україну – CBS News
    За даними розвідки, вторгнення не скасовується
    фото: CBS News

    США мають дані, що війська РФ просувають до кордону

    США мають розвідувальні дані про те, що російські командири отримали наказ розпочати вторгнення в Україну, а командири на місцях будують конкретні плани маневрів у своїх секторах поля бою, повідомив кореспондент CBS News Девід Мартін. Водночас видання не називає джерела і не наводить доказів, тому інформацію не можна вважати достовірною.

    «Розвідка вказує, що вони роблять все, що зробили б американські командири, отримавши наказ діяти. Тому вони не лише просуваються дедалі ближче до кордону та до цих позицій для атаки, командири на землі будують конкретні плани того, як вони маневруватимуть у своєму секторі поля бою. Вони роблять усе потрібне», – сказав Мартін.

    Тим часом міністр оборони України заявляє, що сьогодні жодного ударного угрупування РФ на кордоні немає.

    Як стало відомо, Сполучені Штати Америки розраховують на дипломатичне розв’язання конфлікту щодо загострення ситуації на Донбасі. Водночас вважають, що президент Російської Федерації Володимир Путін вже прийняв рішення.

    Нагадаємо, Польща скликає позачергове засідання ОБСЄ через загострення на Донбасі.

    До слова, експерт оцінив, наскільки Україна готова до атаки з повітря.

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    Теги: розвідка Росія наказ напад
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    Російське командування отримало наказ про напад на Україну – CBS News