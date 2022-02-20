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    75% бойових підрозділів РФ готові до наступу – розвідка США

    120 російських батальйонних тактичних груп розгорнуто проти України - 75% бойових підрозділів РФ готові до наступу – розвідка США
    120 російських батальйонних тактичних груп розгорнуто проти України
    фото: Peter Kovalev/Tасс

    Видання не називає джерела і не наводить доказів, тому інформацію не можна вважати достовірною. CNN зазначає, що не може незалежно перевірити розвіддані

    За даними американської розвідки, Росія націлила проти України 75% бойових підрозділів своїх звичайних збройних сил. Про це заявив чиновник США, безпосередньо знайомий із розвідкою, у коментарі CNN.

    Зосередження сил на відстані удару від України є дуже незвичайним, і це одна з причин, з якої США вважають, що Росія готова до нападу, сказав чиновник.

    За його словами, йдеться про близько 120 із приблизно 160 російських батальйонних тактичних груп, що розташовані в межах 60 км від України. Хоча ця цифра становить 75% основних бойових одиниць Росії, це менше половини всього особового складу російської армії.

    За даними посадовців США, російські війська у поєднанні з підконтрольними РФ силами в ОРДЛО можуть сягати 190 тис. людей, розгорнутих довкола України.

    Приблизно 35 із 50 відомих дивізіонів протиповітряної оборони розгорнуто проти України. Крім того, за оцінками США, приблизно 500 винищувачів та винищувачів-бомбардувальників перебувають у межах досяжності України, а також 50 середніх та важких бомбардувальників.

    Зазначається, що зараз російські сили значно перевершують за чисельністю українські збройні сили.

    Як повідомлялося, за даними ЗМІ, США мають розвідувальні дані про те, що російські командири отримали наказ розпочати вторгнення в Україну, а командири на місцях будують конкретні плани маневрів у своїх секторах поля бою.

    Тим часом міністр оборони України заявляє, що сьогодні жодного ударного угрупування РФ на кордоні немає.

    Як стало відомо, Сполучені Штати Америки розраховують на дипломатичне розв’язання конфлікту щодо загострення ситуації на Донбасі. Водночас вважають, що президент Російської Федерації Володимир Путін вже прийняв рішення.

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    Теги: розвідка Росія США ОРДЛО чиновник напад
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    75% бойових підрозділів РФ готові до наступу – розвідка США