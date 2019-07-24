Джонсон підтвердив вихід Британії з ЄС до 31 жовтня



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Лондон має надію на прийнятну угоду від Брюсселя щодо виходу з ЄС

Прем'єр-мінстр Великобританії Боріс Джонсон підтвердив свої слова, що виведе країну з ЄС до 31 жовтня за будь-яких обставин.

Про це повідомляє SkyNews.

Повідомляється, що Лондон має надію на прийнятну угоду від Брюсселя щодо виходу з ЄС замість тієї, яка обговорювалася з керівництвом Євросоюзу Терезою Мей.

«Ми збираємося виконати неодноразові обіцянки парламенту перед народом і покинемо Євросоюз 31 жовтня без всяких «якщо» або «але», - заявив Джонсон.

Більш того, Джонсон вважає, що вихід з ЄС був фундаментальним рішенням жителів Великобританії, бо вони хотіли, щоб їхні закони приймали ті люди, яких вони можуть обирати і звільняти з посади.

Нагадаємо, лідер консервативної партії Великобританії Боріс Джонсон зустрівся з королевою Єлизаветою II, яка призначила його на посаду глави кабінету міністрів країни.

Таким чином, він офіційно змінив Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.

23 липня стало відомо, що новим лідером Консервативної партії замість Терези Мей, а відтак – прем’єр-міністром Великої Британії стане Боріс Джонсон.