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    Джонсон провів зустріч з королевою і офіційно очолив уряд Британії

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    Боріс Джонсон офіційно заступив на посаду прем’єр-міністра Сполученого королівства

    Королева запропонувала Джонсону сформувати нову Адміністрацію

    Новообраний лідер Консервативної партії Боріс Джонсон відвідав Букінгемський палац та отримав аудієнцію в королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, інформує пресслужба королівської родини.

    «Королева прийняла високоповажного члена парламенту Боріса Джонсона сьогодні вдень і запропонувала йому сформувати нову Адміністрацію. Пан Джонсон прийняв пропозицію Її Величності і поцілував їй руку після призначення його прем’єр-міністро та Першим лордом казначейства», – йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

    Таким чином, Джонсон офіційно заступив на посаду прем’єр-міністра Сполученого королівства.

    Прес-служба королівської родини також зазначає, що цього ж дня королева прийняла попередницю Джонсона на посаді лідера Консервативної партії і прем’єр-міністра Терезу Мей і затвердила її відставку.

    23 липня стало відомо, що новим лідером Консервативної партії замість Терези Мей, а відтак – прем’єр-міністром Великої Британії стане Боріс Джонсон.

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