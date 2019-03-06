  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Е-декларування: НАЗК повідомило про шахрайську схему вимагання даних

    • Розсилка
    Е-декларування: НАЗК повідомило про шахрайську схему вимагання даних

    У НАЗК звертають увагу, що агентство будь-які відомості у суб’єкта декларування запитуються в письмовій формі поштовим відправленням чи електронним листом

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало інформацію про спроби невідомих осіб отримати від суб’єктів декларування особисті дані в телефонному режимі.

    Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

    Зазначається, що під виглядом перевірки декларацій невідомі особи, представляючись працівниками апарату НАЗК, намагаються отримати будь-яку інформацію стосовно громадян, на яких поширюється дія закону «Про запобігання корупції», або членів їх сімей, вимагають погашення кредитів тощо.

    У НАЗК звертають увагу, що агентство не вимагає надання жодної інформації в такий спосіб. Будь-які відомості у суб’єкта декларування або відповідного органу запитуються уповноваженими особами агентства в офіційній письмовій формі поштовим відправленням чи електронним листом.

    Крім того, зазначають в НАЗК, рішення про проведення повної перевірки декларацій приймається на засіданні агентства, про що електронним листом повідомляється відповідний суб’єкт декларування. Така інформація розміщується на офіційному веб-сайті агентства.

    До слова. цього тижня НАЗК запросило шістьох посадовців для пояснень щодо порушення вимог антикорупційного закону.

    Раніше НАЗК виявило порушення у діях нардепа Сергія Тарути та двох заступників міністрів.

    Читайте також
    шахрайство кредит політика декларація НАЗК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ