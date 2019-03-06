Е-декларування: НАЗК повідомило про шахрайську схему вимагання даних



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У НАЗК звертають увагу, що агентство будь-які відомості у суб’єкта декларування запитуються в письмовій формі поштовим відправленням чи електронним листом

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало інформацію про спроби невідомих осіб отримати від суб’єктів декларування особисті дані в телефонному режимі.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що під виглядом перевірки декларацій невідомі особи, представляючись працівниками апарату НАЗК, намагаються отримати будь-яку інформацію стосовно громадян, на яких поширюється дія закону «Про запобігання корупції», або членів їх сімей, вимагають погашення кредитів тощо.

У НАЗК звертають увагу, що агентство не вимагає надання жодної інформації в такий спосіб. Будь-які відомості у суб’єкта декларування або відповідного органу запитуються уповноваженими особами агентства в офіційній письмовій формі поштовим відправленням чи електронним листом.

Крім того, зазначають в НАЗК, рішення про проведення повної перевірки декларацій приймається на засіданні агентства, про що електронним листом повідомляється відповідний суб’єкт декларування. Така інформація розміщується на офіційному веб-сайті агентства.

До слова. цього тижня НАЗК запросило шістьох посадовців для пояснень щодо порушення вимог антикорупційного закону.

Раніше НАЗК виявило порушення у діях нардепа Сергія Тарути та двох заступників міністрів.