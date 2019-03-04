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    НАЗК запросило шістьох посадовців для пояснень щодо порушення вимог антикорупційного закону

    • Розсилка
    НАЗК запросило шістьох посадовців для пояснень щодо порушення вимог антикорупційного закону
    Фото: Еспресо.TV

    Агентство збирає дані за ознаками можливого порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подання щорічної декларації

    Національне агентство здійснює збір фактичних даних за ознаками можливого порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подання щорічної декларації. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

    У зв’язку з цим Агентстсво у встановленому порядку запрошує 6 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення:

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    за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів –

    • Колесника Ярослава Федоровича, головного лікаря комунального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський обласний онкологічний диспансер», 5 березня з 09.30 до 13.00
    • Олійника Юрія Валерійовича, голову Коротичанської селищної ради Харківського району Харківської області, 13 березня з 10.00 до 15.00;

    за ознаками неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані –

    • Сукманову Олену Валеріївну, Першого заступника Міністра юстиції України,  5 березня о 09.30;

    за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік –

    • Христюк Юлію В’ячеславівну, заступника начальника відділу держангляду за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості Держрибагенства, 5 березня о 10.00;

    за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2016 рік –

    • Клочко Юлію Анатоліївну, прокурора відділу прокуратури Київської області, 6 березня об 11.00;

    за ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням –

    • Зеленіна В’ячеслава Олексійовича, колишнього суддю Київського апеляційного господарського  суду, 6 березня о 10.00.

    Національне агентство зазначає, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.

    Нагдаємо, НАЗК виявило порушення у діях нардепа Сергія Тарути та двох заступників міністрів.

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