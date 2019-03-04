НАЗК виявило порушення у діях нардепа Тарути та двох заступників міністрів



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НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо Сергія Тарути Фото: rbc.ua

Складено протокол стосовно Сергія Тарути, який використав надане йому право на депутатське звернення в приватних інтересах та з метою, не пов’язаною з депутатською діяльністю

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи стосовно восьми осіб за недотримання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання подарунків, а також невиконання законних вимог Національного агентства. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Складено протокол стосовно народного депутата України Сергія Тарути, який використав надане йому право на депутатське звернення в приватних інтересах та з метою, яка не пов’язана зі здійсненням його депутатської діяльності. Зазначене містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-7 КУпАП.

Крім того, складено протокол стосовно першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова, який входив до складу наглядової ради публічного акціонерного товариства «Каховський завод електрозварювального устаткування», створеного з метою одержання прибутку, маючи повноваження щодо управління діяльністю товариства. Він не вжив заходів щодо припинення своїх повноважень члена наглядової ради у зв’язку із призначенням на відповідні посади в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Такі дії свідчать про вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-4 КУпАП.

Складено 2 протоколи за частинами першою та другою статті 172-7 КУпАП стосовно заступника Міністра інфраструктури України Юрія Лавренюка за фактом неповідомлення ним у встановлених законом випадку та порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів, який виник під час розгляду звернення, у якому серед іншого порушувалось питання, що стосувалось його особисто (притягнення Юрія Лавренюка до дисциплінарної відповідальності як заступника Міністра інфраструктури України), та прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів за результатами такого розгляду.

За порушення обмежень щодо одержання подарунків складено протоколи стосовно колишнього заступника голови Львівської ОДА Ірини Гримак, директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомири Мандзій та колишнього директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Романа Филипіва. Встановлено, що посадовці отримали подарунки у вигляді оплати послуги перельоту чартерним рейсом вартістю 4842 грн кожний від голови Львівської ОДА Олега Синютки, чим порушили вимоги статті 23 Закону України «Про запобігання корупції».

Також складено протоколи стосовно голови Березанської міської ради Київської області Володимира Тимченка та головного лікаря Монастирищенської центральної районної лікарні Наталії Мороз, які не виконали законні вимоги Національного агентства та не надали інформацію, що вимагалась у запиті Національного агентства, чим вчинили адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 188-46 КУпАП.

Нагадаємо, Агентство вже викликало кандидата в президенти України на виборах 2019 Сергія Таруту для пояснень у справі про конфлікт інтересів.

Національне агентство зазначає, що складення протоколу і направлення його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення у судовому порядку.