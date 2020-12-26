Едвард Сноуден у Росії став батьком
Американський втікач розраховує на громадянство від Путіна, не чекаючи помилування від Трампа
Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден став батьком. Його дружина Ліндсі Міллс опублікувала в твіттері спільну фотографію пари з дитиною.
.Merry Christmas Baby. https://t.co/r81YMAjKik pic.twitter.com/uY85h7XuMk— Lsjourney (@lsjourneys) December 25, 2020
У 2013 році Едвард Сноуден передав журналістам дані про програми стеження АНБ і ЦРУ за американськими громадянами. Після цього він втік з країни і облаштувався в Росії.
У США колишньому співробітнику АНБ загрожує 30 років в'язниці за розголошення секретних відомостей. У жовтні 2020 року Сноуден отримав в Росії безстроковий вид на проживання. У листопаді він разом з дружиною подав документи на отримання російського громадянства.
Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість помилування колишнього співробітника спецслужб Едварда Сноудена, але проти таких намірів висловився ряд американських конгресменів.