Едвард Сноуден у Росії став батьком

Американський втікач розраховує на громадянство від Путіна, не чекаючи помилування від Трампа

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден став батьком. Його дружина Ліндсі Міллс опублікувала в твіттері спільну фотографію пари з дитиною.

«Найбільший подарунок – це любов, яку ми розділили», – написав Сноуден в твіттері, репостнувши повідомлення дружини. Народження дитини підтвердив російським ЗМІ адвокат Сноудена Анатолій Кучерена. «Здоровʼя матері та дитини відмінне», – сказав він, не наводячи додаткових подробиць. Час і місце народження дитини, як і її ім'я, поки невідомі.

У 2013 році Едвард Сноуден передав журналістам дані про програми стеження АНБ і ЦРУ за американськими громадянами. Після цього він втік з країни і облаштувався в Росії.

У США колишньому співробітнику АНБ загрожує 30 років в'язниці за розголошення секретних відомостей. У жовтні 2020 року Сноуден отримав в Росії безстроковий вид на проживання. У листопаді він разом з дружиною подав документи на отримання російського громадянства.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість помилування колишнього співробітника спецслужб Едварда Сноудена, але проти таких намірів висловився ряд американських конгресменів.