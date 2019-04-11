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    «Для свободи преси це чорний день»: Сноуден відреагував на затримання Ассанжа

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    <p><span>Сноуден опублікував відеоролик, на якому британські правоохоронці виводять Ассанжа з будівлі посольства Еквадору<o:p></o:p></span></p> - «Для свободи преси це чорний день»: Сноуден відреагував на затримання Ассанжа

    Сноуден опублікував відеоролик, на якому британські правоохоронці виводять Ассанжа з будівлі посольства Еквадору

    Екс-співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден вважає, що затримання Ассанжа увійде в історію

    Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден назвав арешт засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа чорним днем для свободи преси.

    На своїй сторінці в Twitter він опублікував відеоролик, на якому британські правоохоронці виводять Ассанжа з будівлі посольства Еквадору, зазначивши, що ці кадри увійдуть в підручники з історії.


    «Критики Ассанжа можуть порадіти, однак для свободи преси це - чорний день», - написав Сноуден у Twitter.

    Як відомо, у 2013 році колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден розкрив журналістам The Washington Post і The Guardian інформацію щодо програми PRISM, яка включає в себе масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян за допомогою телефону та мережі інтернет. 

    Після цього Сноуден отримав політичний притулок в Росії.

    Нагадаємо, 11 квітня Ассанжа арештували  в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

    Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року.

    Адвокат Ассанжа Джен Робінс повідомила, що її підзахисного затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.

    Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

    У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.

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