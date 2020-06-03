Екологічна катастрофа у Росії. Путін запроваджує надзвичайну ситуацію



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Пальне вже потрапило у водойми – його виявили в річках Дальдикан і Амбарна

У Норильську сталась масштабна екологічна катастрофа через розлив нафтопродуктів. Ситуацію замовчували кілька днів

Президент РФ Володимир Путін дав доручення ввести режим надзвичайної ситуації у місті Норильськ, де наприкінці травня стався розлив палива в результаті аварії на ТЕЦ. Про це повідомляють російські ЗМІ сьогодні, 3 червня.

У повідомленні йдеться, що з приводу аварії російська верхівка зібралася на нараду, де Путіну доповіли, що «про надзвичайну подію стало відомо тільки через два дні». Тобто, сама аварія сталася 29 травня. однак Москва почала вживати заходи лише на третій день після катастрофи.

Путін закликав негайно вжити заходів щодо ліквідації розливу дизельного палива. «При розливі палива в акваторіях різних річок, водойм, взагалі на морях застосовуються же реагенти відповідні і так далі», - сказав він.

Президент також доручив правоохоронним органам розібратися з несвоєчасною передачею інформації про аварію в МНС Росії.

Зазначимо, що 1 червня стало відомо, що у Норильську сталась масштабна екологічна катастрофа через розлив нафтопродуктів. Близько 20 000 тонн дизельного палива вилилося з резервуарів «Норильськ-Таймирської енергетичної компанії» 29 травня.

Як пише Bloomberg, причиною інциденту, ймовірно, стала зношеність сховищ. Резервуар отримав пошкодження через просідання опор, що прослужили понад 30 років.

Пальне вже потрапило у водойми – його виявили в річках Дальдикан і Амбарна.

А теперь новости заполярного города Норильск: там сотни тонн солярки плывут в Карское море https://t.co/e3zeVk3YHY pic.twitter.com/hcSH6llaA1 — bad siberian (@bigup_universe) May 30, 2020

Співробітники Заполярного філіалу «Норнікеля» і НТЕК (дочка «Норнікеля») ведуть роботи з ліквідації наслідків розливу, однак зібрати на місці вдалося лише 100 тонн пального, тобто 0,5% від обсягу розливу. На місце прибув загін морської рятувальної служби з Мурманська.

За даними телеграм-каналу «Буровая», Слідчий комітет РФ за фактом найбільшої екологічної катастрофи на Крайній Півночі завів кримінальну справу.

Уже зараз, за словами екологів, високий ризик не просто зараження грунту, а й загибелі тварин, довкіллю завдано колосальної шкоди.

Причина аварії – в «економії коштів» і використання обладнання, яке давно вийшло з ладу. Не виключено, що ця аварія стане далеко не останньою.

На даний момент фахівці оглядають місця зберігання аварійного дизельного палива і оцінюють ризики просадки грунту в інших місцях.

Зазначається, що цим аварійним активом володіє найбагатша людина Росії Володимир Потанін, який за час пандемії збільшив статки відразу на $6,4 млрд (з $19,7 до $26,1 млрд).