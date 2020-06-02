В кінці червня на Росію чекають 10 днів божевільного побєдобєсія

З кожної російської праски будуть лунати гіпнотичні мантри про дідів, які воювали

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С датами, на которые назначены парад и голосование по поправкам не все так просто. Это четко, по дням спланированная политтехнологическая операция. Незаменимые "ДедЫ" опять используются в качестве дровишек для патриотического костра, на котором варится пропагандистская сивуха.

В конце июня нас ждет десятидневка оголтелого победобесия: 22-го - день памяти начала войны, который, по видимому, в этот раз будет отмечаться особенно масштабно, а 24-го - парад. Цель - разогреть публику к «референдуму» первого июля до буйного патриотического помешательства и в таком невменяемого состоянии привести к избирательным урнам.

Из каждого российского утюга будут раздаваться гипнотические мантры: Деды воевали и нам велели, тогда нас враги терзали и сейчас все против нас. Голосуйте за поправки в конституцию - защитите страну и себя. За Родину, за Путина пойди проголосуй, а что получишь ты в ответ, об этом промолчим...

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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