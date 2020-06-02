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    Думки вголос

    В кінці червня на Росію чекають 10 днів божевільного побєдобєсія

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    В кінці червня на Росію чекають 10 днів божевільного побєдобєсія

    З кожної російської праски будуть лунати гіпнотичні мантри про дідів, які воювали

    Мовою оригіналу

    С датами, на которые назначены парад и голосование по поправкам не все так просто. Это четко, по дням спланированная политтехнологическая операция. Незаменимые "ДедЫ" опять используются в качестве дровишек для патриотического костра, на котором варится пропагандистская сивуха.

    В конце июня нас ждет десятидневка оголтелого победобесия: 22-го - день памяти начала войны, который, по видимому, в этот раз будет отмечаться особенно масштабно, а 24-го - парад. Цель - разогреть публику к «референдуму»  первого июля до буйного патриотического помешательства и в таком невменяемого состоянии привести к избирательным урнам.

    Из каждого российского утюга будут раздаваться гипнотические мантры: Деды воевали и нам велели, тогда нас враги терзали и сейчас все против нас. Голосуйте за поправки в конституцию - защитите страну и себя. За Родину, за Путина пойди проголосуй, а что получишь ты в ответ, об этом промолчим...

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія пропаганда Путін путінський режим парад
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