Економічний популізм Зеленського може перекинутися на популізм у демократії – політологи



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Команда Зеленського заявила, що будь-яке питання буде виноситися на референдум, стурбований політолог Олексій Полтораков Фото: Станіслава Груздєва

Політолог Олексій Полтораков зауважує, що заявлений курс на вирішення державних питань через референдум помилковий

Економічний популізм команди Зеленського може призвести до популізму в демократії. Адже неможливо через референдум вирішувати питання державного рівня. Такі оцінки дали Світлана Конончук, політолог, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень, Олексій Полтораков, докторант факультету соціології КНУ ім. Шевченка, політолог, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Демократія – дуже вразлива річ.

«І якщо ми будемо думати, що вона автоматично буде відтворюватися в цих нових умовах, то це є велика помилка. Тому заявлений економічний популізм, який став основою для успіху нової політичної команди, може перекинутися і на популізм у сфері демократії. На жаль, ми вже зараз чуємо багато таких ідей, що купа речей буде прийматися прямо народом з інструментами прямого голосування з будь-яких питань. Це дуже серйозний виклик для демократії. Ми повинні дбати про те, щоб наша представницька демократія і ті органи управління, які сформовані в межах представницької демократії, були відкритими до громадян, до їхніх запитів, і були дієвими», - пояснює Конончук.

Сьогодні, на її думку, дуже важливе питання про те, хто буде драйвером подальших реформ як у сфері економічної конкуренції, як у сфері демонополізації, так і реформ у сфері народовладдя і демократії.

Полтораков зауважує, що заявлений курс на вирішення державних питань через референдум помилковий. Адже є такі сфери, де складно буде реалізувати задумане.

«Проблема влади, яка приходить, в тому, що вона відразу починає будувати комунікацію знизу вверх в системі кліпового мислення. Ще однією помилкою є те, що серйозні рішення державного рівня, який не можна вирішити референдумом. Яскравий приклад, чи можна вирішити референдумом, який калібр важкої артилерії розвивати або який флот будувати. Адже команда Зеленського заявила, що будь-яке питання буде виноситися на референдум», - сказав політолог.

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