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    «Відтепер буде інакше»: Зеленський із жартами виступив на форумі (відео)

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    Триває Всеукраїнський форум: &laquo;Україна 30. Економіка без олігархів&raquo; - «Відтепер буде інакше»: Зеленський із жартами виступив на форумі (відео)
    Триває Всеукраїнський форум: «Україна 30. Економіка без олігархів»
    Фото з відкритих джерел

    «Вперше за роки незалежності ми перейшли до реального подолання впливу олігархів», – Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський у вівторок взяв участь у роботі Всеукраїнського форуму «Україна 30. Економіка без олігархів».

    Очільник держави був у хорошому настрої та сипав жартами. Свій виступ він почав про те, що вже впізнає людей без масок. «Он генпрокурор без маски. Зараза не бере», – покепкував Зеленський.

    Згодом очільник держави перейшов до серйозних тем. «Вперше за роки незалежності ми перейшли до реального подолання впливу олігархів», – наголосив Зеленський.

    Серед найголовніших тем, які порушуватимуть у межах заходу, – економічна стратегія до 2030 року, деолігархізація та подолання корупції в Україні, приватизація державних активів.

    Додамо, що майже 36% відсотків українців вважають, що закон президента Зеленського про «деолігархізацію» є лише популістським кроком для підвищення рейтингу.

    Теги: олігархи Володимир Зеленський Україна
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    «Відтепер буде інакше»: Зеленський із жартами виступив на форумі (відео)