«Відтепер буде інакше»: Зеленський із жартами виступив на форумі (відео)

«Вперше за роки незалежності ми перейшли до реального подолання впливу олігархів», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок взяв участь у роботі Всеукраїнського форуму «Україна 30. Економіка без олігархів».

Очільник держави був у хорошому настрої та сипав жартами. Свій виступ він почав про те, що вже впізнає людей без масок. «Он генпрокурор без маски. Зараза не бере», – покепкував Зеленський.

Згодом очільник держави перейшов до серйозних тем. «Вперше за роки незалежності ми перейшли до реального подолання впливу олігархів», – наголосив Зеленський.

Серед найголовніших тем, які порушуватимуть у межах заходу, – економічна стратегія до 2030 року, деолігархізація та подолання корупції в Україні, приватизація державних активів.

Додамо, що майже 36% відсотків українців вважають, що закон президента Зеленського про «деолігархізацію» є лише популістським кроком для підвищення рейтингу.