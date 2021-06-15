Зеленський про деолігархізацію: будуть нові законодавчі ініціативи

Перший потужний крок – це «закон про деолігархізацію»

Глава України наголосив, що готується низка законодавчих ініціатив по цьому питанню

В Україні підготували законопроект про олігархів. А також готуються й інші законодавчі ініціативи по цьому питанню. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі «Україна 30».

«У нас є зрозумілий план. Це перший потужний крок – закон про деолігархізацію. Далі буде ще декілька законодавчих ініціатив. Вони будуть легші. Треба буде пройти перший, такий найскладніший етап», – зазначив він.

Раніше голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, які ще закони про олігархів можуть ухвалити.

Ці закони, за його словами, мають стосуватися антимонопольних справ, медіа. Є також ідеї щодо антитрастового законодавства.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський не бачить сенсу в розпуску Верховної ради і дострокових виборах. На його думку, країні потрібна стабільність.

«Сьогодні Україні потрібна стабільність, тому є закони такі. Все повинно бути регульовано на законодавчому рівні. Я вважаю, розпускати Раду немає сьогодні сенсу з точки зору стабільності насамперед. Якщо депутати працюють – все прекрасно, а якщо не будуть працювати – не буде сенсу в Раді», – зазначив Зеленський.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський у вівторок взяв участь у роботі Всеукраїнського форуму «Україна 30. Економіка без олігархів». Очільник держави був у хорошому настрої та сипав жартами.