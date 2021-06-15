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    Зеленський про деолігархізацію: будуть нові законодавчі ініціативи

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    Перший потужний крок&nbsp;&ndash; це &laquo;закон про деолігархізацію&raquo; - Зеленський про деолігархізацію: будуть нові законодавчі ініціативи
    Перший потужний крок  це «закон про деолігархізацію»
    Фото з відкритих джерел

    Глава України наголосив, що готується низка законодавчих ініціатив по цьому питанню

    В Україні підготували законопроект про олігархів. А також готуються й інші законодавчі ініціативи по цьому питанню. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі «Україна 30».

    «У нас є зрозумілий план. Це перший потужний крок закон про деолігархізацію. Далі буде ще декілька законодавчих ініціатив. Вони будуть легші. Треба буде пройти перший, такий найскладніший етап», зазначив він.

    Раніше голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, які ще закони про олігархів можуть ухвалити.

    Ці закони, за його словами, мають стосуватися антимонопольних справ, медіа. Є також ідеї щодо антитрастового законодавства.

    Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський не бачить сенсу в розпуску Верховної ради і дострокових виборах. На його думку, країні потрібна стабільність.

    «Сьогодні Україні потрібна стабільність, тому є закони такі. Все повинно бути регульовано на законодавчому рівні. Я вважаю, розпускати Раду немає сьогодні сенсу з точки зору стабільності насамперед. Якщо депутати працюють все прекрасно, а якщо не будуть працювати не буде сенсу в Раді», зазначив Зеленський.

    Додамо, що президент України Володимир Зеленський у вівторок взяв участь у роботі Всеукраїнського форуму «Україна 30. Економіка без олігархів». Очільник держави був у хорошому настрої та сипав жартами.

    Теги: корупція в Україні олігархи Володимир Зеленський
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    Зеленський про деолігархізацію: будуть нові законодавчі ініціативи