Від шашликів Зеленського до «баланди»: на меню військових відреагували фотожабами

Українці відзначають, що такого знущання над українською армією давно не бачили

У мережі обговорюють меню для військових

Опісля того, як у мережі оприлюднили фото харчів, якими годують українських бійців, користувачі в Faceboоk не знали, чи сміятися, чи плакати, адже «смакота» для воїнів нагадала порції для худоби.

Українці відзначають, що такого знущання над українською армією давно не бачили. Дехто почав порівнювати шашличне частування «у Зеленського», влаштоване журналістам, і «баланду» в українській армії.

Прихильники діяльності Петра Порошенка не стримувалися в порівняннях, мовляв, як годували українських бійців за часів, коли він був головнокомандувачем, акцентуючи увагу на тому, що армію зараз просто «дерибанять» крадії та аферисти.

Справді, меню бійців – картина дуже «видовищна» і перегукується із часами радянської військової убогості. Про збалансованість та користь для захисників батьківщини тут явно не йдеться.

Додамо, що нові фото з раціоном бійців оприлюднив у Facebook військовослужбовець Роман Глех. Чоловік написав: «Стандарти не НАТО, друга частина. Гончарівський полігон не перестає радувати широким вибором смакоти. Фото від 10.06.2021 року, хлопці запитують офіцерів: «Так що, свині сьогодні голодні будуть?».

Позаштатний радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович потрапив у новий скандал, висміявши обмежений раціон харчів, який пропонують українським військовим.

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