Економіка України: вчора, сьогодні, завтра. Які виклики стоятимуть перед новообраним президентом



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В Україні 21 квітня відбудеться другий тур виборів

Що було зроблено та не зроблено за 5 років постмайданної України

18 квітня в прес-центрі ІА «Главком» (Київ, Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «Економіка України: вчора, сьогодні, завтра».

Запрошені гості: Вероніка Мовчан, директор з наукової роботи, керівник Центру економічних досліджень Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, яка проаналізує поточний економічний стан країни, що було зроблено та не зроблено за 5 років постмайданної України, які виклики стоятимуть перед новообраним президентом.

Нагадаємо, в Україні 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у який пройшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Відомо, що Зеленський стане гостем випуску політичного ток-шоу «Право на владу», яке вийде в ефір 18 квітня телеканалі «1+1».

Під час шоу на каналі 11 квітня Зеленський та президент Петро Порошенко, який незаплановано прийшов у студію, посперечались у прямому ефірі через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

16 квітня телеканал Коломойського подав до суду на Порошенка.