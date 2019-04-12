Порошенко і Зеленський посварилися в прямому ефірі: відео



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Порошенко та Володимир Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі телеканалу 1+1

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Кандидат у президенти, чинний глава держави Петро Порошенко запросив свого опонента, шоумена Володимира Зеленського на дебати в ефірі програми «Право на владуна телеканалі 1+1 увечері 11 квітня.

«Я, пане Володимире, з дозволу ведучої, запрошую вас на дебати сьогодні в цю студію... Сьогодні і тут!» - сказав Порошенко, зазначивши, що буде в студії протягом 40 хвилин, «як і домовлялися« з організаторами ток-шоу.

Після чого ведуча програми повідомила, що телеканал на даний момент дізнається у Зеленського, чи зможе він приїхати в студію.

«Зеленський зараз їде до Франції і бути фізично сьогодні тут не зможе», - сказала через деякий час ведуча програми Наталія Мосейчук.

Після цього Зеленський включився телефоном в ефірі програми і підтвердив, що їде до Франції для зустрічі з президентом Еммануелем Макроном. Він зазначив, що не може зараз бути присутнім у студії телеканалу.

Зеленський додав, що готовий на дебати, але, як домовлялися раніше, - на НСК Олімпійський. Шоумен підкреслив, що Порошенко, запрошуючи його «зараз», знав, що Зеленського немає в країні, тому що, зі слів останнього, за його переміщеннями «уважно стежать люди Порошенка». Президент, у свою чергу, заявив, що за Зеленським ніхто не стежить.

Між кандидатами в президенти сталася перепалка.

«14 числа», - заявив Порошенко.

«19 числа», - відповів Зеленський, підкресливши, що це крапка, і перервав зв'язок.

«Нашу команду ніхто не буде ставити в позицію. А зараз закінчив я! 19 квітня на НСК Олімпійський. Крапка. До побачення», - сказав шоумен.

«Крапка так крапка», - повторив Порошенко і заявив, що 19 числа він буде на Суспільному, як того вимагає закон. Однак на цей момент Зеленський вже припинив зв'язок.

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського 11 квітня заявили про можливість проведення дебатів із нинішнім президентом і кандидатом на новий термін Петром Порошенком через телеміст у прямому ефірі.

Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський сам запропонував провести дебати на НСК «Олімпійський». Після того, як Порошенко погодився, Зеленський почав ставити нові вимоги – модератор Юлія Тимошенко, 19 квітня, коли за законом дебати мають проходити на Сусіпільному.

В результаті Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 14 квітня о 14:14 для проведення дебатів.

Сьогодні голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що команда Зеленського каже, що їх кандидат в президенти не готовий до дебатів 14 квітня на НСК «Олімпійський».

«Нажаль, сьогодні (у четвер – ред.) ми почули від команди Володимира Олександровича, (Зеленського – ред.) що він не готовий, не хоче приймати участь в цих дебатах (на НСК «Олімпійській« 14 квітня о 14:14) і, на жаль, ми не розуміємо, якого кота у мішку ховають» - сказав він.