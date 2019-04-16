Телеканал Коломойського подав до суду на Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Група «1 + 1 Медіа» росить стягнути з президента відшкодування моральної шкоди в сумі 1 млн грн

Юристи медіагрупи заявили, що висловлювання президента «негативно впливає на ділову репутацію групи»

ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1 + 1» у вівторок подала позовну заяву до Печерського районного суду Києва до президента України Петра Порошенка, а також до ТОВ «Видавничий дім «Медіа-ДК» про захист ділової репутації, зобов'язанні спростувати недостовірну інформацію та відшкодування моральної шкоди у зв'язку з поширенням недостовірних, на думку медіагрупи, повідомлень.

Згідно з повідомленням на сайті «Телевізійна служба новин» (ТСН, телеканалу «1 + 1»), у своєму позові медіагрупа просить суд визнати недостовірними і такими, що порушують ділову репутацію низку інформаційних повідомлень, розповсюджених П.Порошенком на своїй офіційній сторінці в Facebook, а також озвучених на зборах громадян, і ТОВ «Видавничий дім «Медіа-ДК»- на сайті nv.ua, забезпечити їх спростування протягом семи днів з дня набрання судовим рішенням законної сили.

Група «1 + 1 Медіа» також просить стягнути з президента Порошенка відшкодування моральної шкоди в сумі 1 млн грн.

«На думку медіагрупи, інформація, поширена Петром Порошенком в Facebook-публікації, а також новина на підставі інтерв'ю президента радіо НВ за посиланням створює помилкове уявлення, що інформаційна діяльність телеканалу носить негативний, необ'єктивний і упереджений характер і, ймовірно, пов'язана з порушеннями закону, оскільки на медіа, за словами президента, впливає і чинить тиск власник телеканалу, який оголосив війну державі, тобто шкодить усім громадянам України. Це негативно впливає на ділову репутацію групи ..., підриває авторитет і довіру до інформаційної діяльності, дискредитує медіахолдинг в очах глядачів і партнерів, зокрема, міжнародних», - переконані в медіахолдингу.

У повідомленні зазначено, що в публікації і відео Порошенко фактично зазначає, що телеканал «1 + 1» здійснює свою діяльність всупереч вимогам законодавства, редакційній політиці телеканалу і вимогам журналістської етики, поширюючи неправдиву недостовірну інформацію, а також стверджує, що журналісти і співробітники телеканалу діють під тиском, впливом і залякуванням кінцевого бенефіціарного власника.

«... поширена інформація не відповідає дійсності. Свою діяльність 1 + 1 медіа здійснює відповідно до законодавства України, а також керуючись редакційним статутом ТОВ «ТРК «Студія 1 + 1», який передбачає, що її власник не має права втручатися у творчу діяльність, а телеканал «1 + 1» не має ніяких зобов'язань перед політичними партіями та окремими політиками. Під час виборчих кампаній телеканал не віддає переваги жодній політичній силі, дотримуючись принципу рівних можливостей та паритетності. Співробітники телеканалу «1 + 1» діють самостійно і не піддаються втручанню з боку кінцевого бенефіціара, а також будь-якого впливу або залякування», - заявляють у медіахолдингу.

Група підкреслює, що доказів на підтвердження своїх слів Порошенко не надав, вибачень журналісти не почули. «Президент не скористався такою можливістю і тоді, коли без запрошення, користуючись своїм статусом глави держави, фактично «окупував» прямий ефір програми «Право на владу», на подив редакційної групи та ведучих», - сказано в повідомленні.

«... журналісти і всі співробітники «1 + 1» медіа мають кожен свої політичні уподобання, їх ніхто не змушує, не залякує, не нав'язує своєї думки, в своїй роботі вони керуються загальноприйнятими стандартами. ... Сподіваємося, що права телеканалу і честь медіагрупи будуть захищені», - підсумували в медіахолдингу.

Раніше Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на чинного президента України Петра Порошенка. Під час шоу на каналі шоумен Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.