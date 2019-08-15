Економіка України зростає на тлі сповільнення в Європі - Bloomberg



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Економіка України зростає вже 14 кварталів поспіль

Українська економіка у другому кварталі 2019 року прискорила зростання попри торговельну напругу між Сполученими Штатами й Китаєм та сповільнення економіки на європейському континенті.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

«Згідно з даними цього тижня, (економіка - ред.) показала зростання в минулому кварталі, попри торговельну напругу між Сполученими Штатами й Китаєм та сповільнення економіки на європейському континенті», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає агентство, ріст ВВП на 4,6% був несподівано швидким. Раніше Світовий банк попереджав, що без прискорення темпів зростання економіки Україні знадобиться півстоліття, аби наздогнати рівень Польщі.

За словами інвестиційного директора компанії Aberdeen Asset Management PLC в Лондоні Віктора Шабо, такі економічні сигнали є обнадійливими.

Водночас на думку інвестиційного спеціаліста з компанії JPMorgan Asset Management Золта Паппа, стале прискорення зростання економіки в Україні залишається викликом.

Раніше у Держстаті повідомили, що зростання економіки України у другому кварталі поточного року, порівняно з другим кварталом минулого року, склало 4,6%, що є найкращим результатом за останні 2,5 роки.

Загалом економіка України зростає вже 14 кварталів поспіль.

Додамо також, що за даними Держстату, товарний експорт України у 1 півріччі також мав позитивну динаміку. Він зріс на 5,2% і склав 24,5 млрд дол. Частка країн ЄС становить 42% до загального обсягу експорту.



