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    Економіка України зростає на тлі сповільнення в Європі - Bloomberg

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    Економіка України зростає на тлі сповільнення в Європі - Bloomberg

    Економіка України зростає вже 14 кварталів поспіль

    Українська економіка у другому кварталі 2019 року прискорила зростання попри торговельну напругу між Сполученими Штатами й Китаєм та сповільнення економіки на європейському континенті.

    Про це повідомляє агентство Bloomberg.

    «Згідно з даними цього тижня, (економіка - ред.) показала зростання в минулому кварталі, попри торговельну напругу між Сполученими Штатами й Китаєм та сповільнення економіки на європейському континенті», - йдеться у повідомленні.

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    Як зазначає агентство, ріст ВВП на 4,6% був несподівано швидким. Раніше Світовий банк попереджав, що без прискорення темпів зростання економіки Україні знадобиться півстоліття, аби наздогнати рівень Польщі.

    За словами інвестиційного директора компанії Aberdeen Asset Management PLC в Лондоні Віктора Шабо, такі економічні сигнали є обнадійливими.

    Водночас на думку інвестиційного спеціаліста з компанії JPMorgan Asset Management Золта Паппа, стале прискорення зростання економіки в Україні залишається викликом.

    Раніше у Держстаті повідомили, що зростання економіки України у другому кварталі поточного року, порівняно з другим кварталом минулого року, склало 4,6%, що є найкращим результатом за останні 2,5 роки.

    Загалом економіка України зростає вже 14 кварталів поспіль.

    Додамо також, що за даними Держстату, товарний експорт України у 1 півріччі також мав позитивну динаміку. Він зріс на 5,2% і склав 24,5 млрд дол. Частка країн ЄС становить 42% до загального обсягу експорту.


     

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