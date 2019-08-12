У Нацбанку пояснили, чому подорожчали споживчі кредити
Споживче кредитування залишається найдохіднішим сегментом для банків завдяки високому попиту
Високий попит на споживчі кредити заважав їх здешевленню: порівняно з березнем середня вартість зросла на 0,9 відсоткового пункту — до 29,5% річних.
Про це йдеться у серпневому «Огляді банківського сектору», опублікованому Національним банком.
«У ІІ кварталі продовжували найбільше зростати роздрібні гривневі кредити: +6,6% за квартал та +33,2% рік до року. Споживче кредитування залишається найдохіднішим сегментом для банків завдяки високому попиту. В середньостроковій перспективі темп приросту чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля збережеться на рівні понад 30% рік до року. Чисті гривневі корпоративні кредити зросли на 3,1% за квартал та на 8,9% рік до року, зокрема через сезонні фактори та кредитування державних підприємств. Це найвищий темп за останні три роки», - розповіли в НБУ.
За даними регулятора, поступово відбувається дедоларизація кредитного портфеля. Завдяки новому кредитуванню частка чистих валютних кредитів в кредитному портфелі фізосіб скоротилася на 0,7 відсоткового пункту і на кінець червня становила лише 5,7%. Доларизація чистого портфеля корпоративних кредитів знизилася на 2,2 відсоткового пункту за квартал (до 47,5%) завдяки зміцненню гривні, а також пожвавленню гривневого кредитування.
«Покращується і якість кредитних портфелів банків, насамперед завдяки активному роздрібному кредитуванню: частка непрацюючих кредитів в секторі зменшилася за квартал на 0,9 в.п. до 50,8%», - додали в НБУ.
Кредитування фізичних осіб залишається для банків найбільш дохідним сегментом завдяки високому попиту на споживчі кредити, йдеться в огляді. Порівняно з березнем вартість кредитів для фізичних осіб зросла на 0,9 відсоткового пункту (до 29,5% річних), а для бізнесу зменшилася на 0,1 відсоткового пункту - до 17,1%.
«Впродовж II кварталу кошти населення та бізнесу в банках зросли на 2,7%. Гривневі кошти населення зросли на 5,9% за квартал і на 11,8% рік до року. Гривневі кошти бізнесу зросли на 1,9% за квартал і на 8,7% рік до року. Частка іноземної валюти зросла в коштах бізнесу та скоротилася в коштах населення. Рівень доларизації депозитів на кінець кварталу становив 40,7%», - розповіли в Нацбанку.
Відзначається, що ставки за 12-місячними гривневими депозитами фізичних осіб майже не відреагували на зниження Нацбанком облікової ставки в квітні-липні і залишалися близькими до 15,5% річних. Вартість 12-місячних депозитів населення в доларах вкотре оновила історичні мінімуми, знизившись до 3,1% річних. Гривневі кошти корпорацій подешевшали до 13,4% річних. Втім, це вище, ніж у середньому за останні чотири роки.