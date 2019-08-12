У Нацбанку пояснили, чому подорожчали споживчі кредити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кредитування фізичних осіб залишається для банків найбільш дохідним сегментом завдяки високому попиту

Споживче кредитування залишається найдохіднішим сегментом для банків завдяки високому попиту

Високий попит на споживчі кредити заважав їх здешевленню: порівняно з березнем середня вартість зросла на 0,9 відсоткового пункту — до 29,5% річних.

Про це йдеться у серпневому «Огляді банківського сектору», опублікованому Національним банком.

«У ІІ кварталі продовжували найбільше зростати роздрібні гривневі кредити: +6,6% за квартал та +33,2% рік до року. Споживче кредитування залишається найдохіднішим сегментом для банків завдяки високому попиту. В середньостроковій перспективі темп приросту чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля збережеться на рівні понад 30% рік до року. Чисті гривневі корпоративні кредити зросли на 3,1% за квартал та на 8,9% рік до року, зокрема через сезонні фактори та кредитування державних підприємств. Це найвищий темп за останні три роки», - розповіли в НБУ.

За даними регулятора, поступово відбувається дедоларизація кредитного портфеля. Завдяки новому кредитуванню частка чистих валютних кредитів в кредитному портфелі фізосіб скоротилася на 0,7 відсоткового пункту і на кінець червня становила лише 5,7%. Доларизація чистого портфеля корпоративних кредитів знизилася на 2,2 відсоткового пункту за квартал (до 47,5%) завдяки зміцненню гривні, а також пожвавленню гривневого кредитування.

«Покращується і якість кредитних портфелів банків, насамперед завдяки активному роздрібному кредитуванню: частка непрацюючих кредитів в секторі зменшилася за квартал на 0,9 в.п. до 50,8%», - додали в НБУ.

Кредитування фізичних осіб залишається для банків найбільш дохідним сегментом завдяки високому попиту на споживчі кредити, йдеться в огляді. Порівняно з березнем вартість кредитів для фізичних осіб зросла на 0,9 відсоткового пункту (до 29,5% річних), а для бізнесу зменшилася на 0,1 відсоткового пункту - до 17,1%.

За даними НБУ, триває приплив гривневих депозитів населення та бізнесу.

«Впродовж II кварталу кошти населення та бізнесу в банках зросли на 2,7%. Гривневі кошти населення зросли на 5,9% за квартал і на 11,8% рік до року. Гривневі кошти бізнесу зросли на 1,9% за квартал і на 8,7% рік до року. Частка іноземної валюти зросла в коштах бізнесу та скоротилася в коштах населення. Рівень доларизації депозитів на кінець кварталу становив 40,7%», - розповіли в Нацбанку.

Відзначається, що ставки за 12-місячними гривневими депозитами фізичних осіб майже не відреагували на зниження Нацбанком облікової ставки в квітні-липні і залишалися близькими до 15,5% річних. Вартість 12-місячних депозитів населення в доларах вкотре оновила історичні мінімуми, знизившись до 3,1% річних. Гривневі кошти корпорацій подешевшали до 13,4% річних. Втім, це вище, ніж у середньому за останні чотири роки.