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    Економіка та фінанси

    Японське кредитне агентство підвищило рейтинг України

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    Рейтинг України зріс на дві позиції&nbsp; - Японське кредитне агентство підвищило рейтинг України
    Рейтинг України зріс на дві позиції 

    «Українська економіка продовжує відновлюватися, а фіскальна позиція покращилася», - зазначає Японський кредитне агентство

    Японське рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) підвищило суверенний кредитний рейтинг України на дві позиції з CCC+ до B, прогноз - стабільний.

    Відповідну інформацію надало Міністерство фінансів України, повідомляється на сайті уряду.

    «Українська економіка продовжує відновлюватися, а фіскальна позиція покращилася», - зазначає Японський кредитне агентство.

    Аналітики агентства R&I констатують, що ВВП України зростає, інфляція сповільнюється, а тимчасове збільшення дефіциту платіжного балансу до 3-4% не впливатиме на кредитоспроможність країни.

    За даними експертів агентства, показник державного боргу до ВВП зменшився з 69,2% станом на кінець 2016 року до 52,3% станом на кінець 2018 року.

    До слова, в Україні другий місяць поспіль падають ціни.

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