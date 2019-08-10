Японське кредитне агентство підвищило рейтинг України



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Рейтинг України зріс на дві позиції

«Українська економіка продовжує відновлюватися, а фіскальна позиція покращилася», - зазначає Японський кредитне агентство

Японське рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) підвищило суверенний кредитний рейтинг України на дві позиції з CCC+ до B, прогноз - стабільний.

Відповідну інформацію надало Міністерство фінансів України, повідомляється на сайті уряду.

«Українська економіка продовжує відновлюватися, а фіскальна позиція покращилася», - зазначає Японський кредитне агентство.

Аналітики агентства R&I констатують, що ВВП України зростає, інфляція сповільнюється, а тимчасове збільшення дефіциту платіжного балансу до 3-4% не впливатиме на кредитоспроможність країни.

За даними експертів агентства, показник державного боргу до ВВП зменшився з 69,2% станом на кінець 2016 року до 52,3% станом на кінець 2018 року.

До слова, в Україні другий місяць поспіль падають ціни.