Економіст порахував, скільки у 2019 році Україна повинна заплатити за своїми боргами



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Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко Фото: Главком/Станіслав Груздєв

В наступному році $6,7 млрд Україна повинна виплатити за внутрішніми та зовнішніми боргами

У 2019 році на Україну чекатимуть виплати за боргами для МВФ та за реструктуризованими євробондами. Дамокловим мечем також висить «борг Януковича». Про це розповів виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

2019 рік буде складним у фінансовому плані, Україні потрібно сплачувати свої боргові зобов’язання. В наступному році 6,7 млрд доларів Україна повинна виплатити за внутрішніми та зовнішніми боргами. Пікові виплати припадають на лютий, травень, вересень. Експерт назвав графік погашення кредиту МВФ.

«МВФ ми повинні у лютому віддати 400 млн доларів, у березні – 200 млн дол., у травні – 400 млн, в червні – 200 млн дол., у вересні - 600 млн дол., тобто в загальній сумі ми повинні МВФ виплатити 1,8 млрд дол. у 2019 році. А отримати ми можемо 3,9 млрд дол. Тобто якщо 3,9 млрд мінус 1,8 млрд, то в плюсі 2,1 млрд дол.», - говорить Устенко.

Ще відбудуться виплати за європейськими бондами.

«На руках знаходиться 12 млрд доларів реструктуризованих боргів (Реструктуризацію боргів проводила колишній міністр фінансів Наталія Яресько – Главком). За цими боргам ми платимо майже 8% річних. Тобто близько 900 млн доларів ми повинні повернути як виплату відсотків. Я до сих пір вважаю, що та реструктуризація, яку проводила Яресько, була неякісною, глупою і неуспішною. Мало того, що підняли ставку обслуговування боргу, залишили виплату відсотків на період всіх років турбулентності – 2015, 2016, 2017, 2018 роки. Крім цього до цієї суми додається в наступному році виплата «тіла» кредиту. У лютому сума – 700 млн дол., у травні - 1 млрд дол., у вересні – 700 млн дол. Загальна сума 2,4 млрд дол. Така ж сама ситуація буде і через рік – у 2020 році», - продовжує Устенко.

Економіст додав, що матимемо також виплати за європейським гарантійним зобов’язанням, а також дамокловим мечем висить «борг Януковича». «Цей борг – це чорний лебідь, який не зрозуміло коли і як з’явиться», - резюмував Устенко.

Переглянути запис прес-конференції можна тут: