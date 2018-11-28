«Голос України» опублікував закон про воєнний стан



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26 листопада 2018 року, після агресії РФ у Керченській протоці в Україні прийнято рішення щодо запровадження воєнного стану у 10 областях з 26 листопада 2018 року на 30 днів

Воєнний стан вводиться на 30 діб - до 26 грудня

Закон про введення воєнного стану в Україні 28 листопада, за кілька годин після того, як його підписав Президент Петро Порошенко, офіційно опублікували на сайті газети Верховної Ради «Голос України».

Опублікованим законом «Про затвердження указу президента України Про введення воєнного стану в Україні» передбачається, що воєнний стан вводиться у 10 областях - Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській - та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

У законі також міститься норма, що у період воєнного стану часткова мобілізація оголошується президентом у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і оборони України.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

Глава держави 26 листопада підписав указ «Про введення воєнного стану в Україні» і в той же день Верховна Рада ухвалила закон про його затвердження. Згідно з цим президентським указом №393, воєнний стан вводиться на 30 діб - до 26 грудня.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна може заборонити окремим категоріям громадян РФ в’їзд до країни під час дії воєнного стану.

Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.

Напередодні «Урядовий кур'єр» опублікував указ про воєнний стан на 60 діб замість 30