Порошенко сьогодні проведе переговори з головою МВФ



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Петро Порошенко і Крістін Лагард проведуть 28 листопада телефонну розмову

Попри воєнний стан Україна зможе продовжити співпрацю з МВФ

Президент України Петро Порошенко запевнив, що сьогодні у нього заплановані переговори з головою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Про це він сьогодні сказав під час виступу у Козельці Чернігівської області.

«Я зараз їду до Чернігова, потім до Києва. Відбудуться переговори з Крістін Лагард. Все в нас буде добре», — наголоси Глава держави.

Також Порошенко розповів, що у зв’язку з запровадженням воєнного стану не буде скасовано для України жодної програми підтримки з боку МВФ і Світового банку.

Раніше в МВФ заявили, що ведення воєнного стану не обмежує співпрацю з Україною.

26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан. Згідно з цим президентським указом №393, воєнний стан вводиться на 30 діб - до 26 грудня.

Зазначимо, що Нацбанк обіцяє не допускати різких стрибків долара.

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що у випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.