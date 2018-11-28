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    Україна звернулась до Євросуду через захоплених Росією моряків

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    <span>&laquo;Суд&raquo; в анексованому Криму відправив у СІЗО захопленого на українському судні співробітника СБУ Андрія Драча</span> - Україна звернулась до Євросуду через захоплених Росією моряків
    «Суд» в анексованому Криму відправив у СІЗО захопленого на українському судні співробітника СБУ Андрія Драча

    Наші моряки є військовополоненими і до них мають застосовуватися усі гарантії захисту, які визначені Женевськими конвенціями

    Міністерство юстиції України звернулося до Європейського суду з прав людини для захисту захоплених Росією українських військових моряків.

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    Про це міністр юстиції Павло Петренко заявив на засіданні уряду, повідомляє «Укрінформ».

    «Ми звернулися від імені уряду до Європейського суду з прав людини з вимогою застосувати 39-е правило – це негайне рішення щодо звільнення незаконно захоплених українських громадян», – сказав Петренко.

    За його словами, українська сторона наполягає на тому, що наші моряки є військовополоненими і до них мають застосовуватися усі гарантії захисту, які визначені Женевськими конвенціями.

    Нагадаємо, 27 листопада підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 з 24 затриманих українських військових моряків. Їх відправили в СІЗО на два місяці.

    Згодом під арешт відправили ще трьох військових.

    28 листопада окупаційний «суд» в анексованому Криму відправив на два місяці у СІЗО захопленого на українському судні співробітника СБУ Андрія Драча.

    Українці за кілька годин зібрали 128 тис. грн для полонених моряків. Також арештанти Сімферопольського СІЗО зібрали для українських моряків чай, каву і одяг.

    Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

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