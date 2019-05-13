Екс-директора «Облводоканалу» Запорізької облради оголошено в розшук



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Колишньго позадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання державі збитків у сумі 4,8 млн грн

Правоохоронці оголосили в розшук колишнього директора комунального підприємства з водопостачання «Облводоканал» Запорізької обласної ради, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання державі збитків у сумі 4,8 млн грн. Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури області.

За даними відомства, він підозрюється у зловживанні службовим становищем, яке спричинило несплату комунальним підприємством податків на зазначену суму.

Правоохоронці підготували повідомлення екс-директору про підозру, але він не з'явився на виклик правоохоронців і ховається від слідства.

«Слідчим суддею винесено постанову, якою надано дозвіл на затримання вказаної особи і його доставки до суду для вирішення питання про обрання запобіжного заходу», - сказано в повідомленні.

Оперативні працівники Державної фіскальної служби в області вживають заходів для встановлення місцезнаходження екс-директора підприємства.

Комунальне підприємство «Облводоканал» Запорізької обласної ради - основний постачальник послуг із водопостачання в області, крім Запоріжжя та кількох міст і районів, де є свої аналогічні комунальні підприємства.