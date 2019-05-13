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    У Києві затримали ґвалтівника 15-річної дівчини

    • Розсилка
    У Києві затримали ґвалтівника 15-річної дівчини

    27-річний чоловік зґвалтував неповнолітню сусідку

    Оголошено підозру 27-річному чоловіку за фактом зґвалтування неповнолітньої дівчинки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Так, 11 травня до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що відносно її 15-річної дочки вчинено сексуальне насильство.

    Коли поліцейські прибули на місце події, то з’ясували, що чоловік, який проживає в їхньому будинку, вчинив відносно неповнолітньої неправомірні дії сексуального характеру.

    Дівчину госпіталізували з характерними травмами. Чоловіка затримали.

    Наразі за вказаним фактом затриманому оголошено підозру за ч. 3 ст. 152 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    За вчинене зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у березні цього року у жіночих вбиральнях ТЦ «Епіцентр» у Києві невідомий, прикривши обличчя медичною маскою, вривався у жіночі кабінки вбиральні та за допомогою фізичного насильства вчиняв дії сексуального характеру. У квітні прокуратурою було повідомлено про підозру 29-річному жителю міста Полтава за вчинення сексуального насильства над жінками. 

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