Генпрокуратура розслідує факт можливого втручання високопосадовців в діяльність суддів у справі Приватбанку



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Генпрокуратура внесла відомості у цій справі до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування за фактом можливого втручання президента України, голів Міністерства юстиції та Національного банку в діяльність суддів під час засідання Ради національної безпеки і оборони України 18 квітня у справі Приватбанку. Про це повідомила прес-служба Окружного адмінсуду Києва.

«За результатами розгляду заяви суддів Окружного адміністративного суду міста Києва почала досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовими особами держави під час засідання РНБО 18 квітня 2019 року. Зокрема, йдеться про ознаки кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 376 КК України», - йдеться у повідомленні.

Генпрокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Як повідомлялося, у Зеленського заявляють, що повернути Приватбанк колишнім власникам неможливо.

Також нагадаємо, 10 травня у Господарському суді об’єднали п’ять позовів Коломойського до Нацбанку. Столичний суд вирішив спростити розгляд справ про поручительство Ігоря Коломойського по кредитам Приватбанку.