  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Генпрокуратура розслідує факт можливого втручання високопосадовців в діяльність суддів у справі Приватбанку

    • Розсилка
    Генпрокуратура розслідує факт можливого втручання високопосадовців в діяльність суддів у справі Приватбанку

    Генпрокуратура внесла відомості у цій справі до Єдиного реєстру досудових розслідувань

    Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування за фактом можливого втручання президента України, голів Міністерства юстиції та Національного банку в діяльність суддів під час засідання Ради національної безпеки і оборони України 18 квітня у справі Приватбанку. Про це повідомила прес-служба Окружного адмінсуду Києва.

    Читайте також

    «За результатами розгляду заяви суддів Окружного адміністративного суду міста Києва почала досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовими особами держави під час засідання РНБО 18 квітня 2019 року. Зокрема, йдеться про ознаки кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 376 КК України», - йдеться у повідомленні.

    Генпрокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

    Як повідомлялося, у Зеленського заявляють, що повернути Приватбанк колишнім власникам неможливо.

    Також нагадаємо, 10 травня у Господарському суді об’єднали п’ять позовів Коломойського до Нацбанку. Столичний суд вирішив спростити розгляд справ про поручительство Ігоря Коломойського по кредитам Приватбанку.

    Читайте також
    прокуратура суд Національний банк РНБО Генпрокуратура розслідування Приватбанк президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ