Екс-комбат «Айдару» хоче взяти Савченко на поруки

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Facebook Ірини Юзик Надія Савченко в суді

Мельничук готовий взяти на поруки Надію Савченко

Народний депутат від Радикальної партії, колишній командир батальйону «Айдар» Сергій Мельничук заявив про готовність взяти на поруки Надію Савченко, яку звинувачують в тероризмі. Про це він сказав сьогодні перед засіданням Шевченківського суду, який має переглядати їй запобіжний захід.

Як повідомлялось, Савченко продовжує голодування. Наразі вона не вживає вітамінів: «Від вітамінів на голодний шлунок тільки рвота».

Савченко також сьогодні розказала, чим займається у камері

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