Екс-комбат «Айдару» хоче взяти Савченко на поруки
- Сьогодні, 13:52
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Facebook Ірини Юзик
Надія Савченко в суді
Мельничук готовий взяти на поруки Надію Савченко
Народний депутат від Радикальної партії, колишній командир батальйону «Айдар» Сергій Мельничук заявив про готовність взяти на поруки Надію Савченко, яку звинувачують в тероризмі. Про це він сказав сьогодні перед засіданням Шевченківського суду, який має переглядати їй запобіжний захід.
Як повідомлялось, Савченко продовжує голодування. Наразі вона не вживає вітамінів: «Від вітамінів на голодний шлунок тільки рвота».
Савченко також сьогодні розказала, чим займається у камері
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