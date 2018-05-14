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    Екс-комбат «Айдару» хоче взяти Савченко на поруки

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    Надія Савченко в суді
    Facebook Ірини Юзик
    Надія Савченко в суді

    Мельничук готовий взяти на поруки Надію Савченко

    Народний депутат від Радикальної партії, колишній командир батальйону «Айдар» Сергій Мельничук заявив про готовність взяти на поруки Надію Савченко, яку звинувачують в тероризмі. Про це він сказав сьогодні перед засіданням Шевченківського суду, який має переглядати їй запобіжний захід.

    Як повідомлялось, Савченко продовжує голодування. Наразі вона не вживає вітамінів: «Від вітамінів на голодний шлунок тільки рвота».

    Савченко також сьогодні розказала, чим займається у камері

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