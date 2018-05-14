Савченко розказала, чим займається у камері



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надія Савченко

Савченко розповіла, за чим найбільше скучила за гратами

Народний депутат Надія Савченко каже, що під час перебування у камері СІЗО займається орігамі, пише, читає та приділяє час спорту. Про це вона сказала сьогодні перед засіданням Шевченківського районного суду, який має переглядати їй запобіжний захід.

Савченко також розповіла, за чим найбільше скучила за гратами.

«За життям на волі скучаю, за депутатською роботою скучила найменше, але це всеодно залишається моєю роботою», - підкреслила вона.

Як повідомлялось, Савченко продовжує голодування. Наразі вона не вживає вітамінів: «Від вітамінів на голодний шлунок тільки рвота».

Як відомо, із перших днів арешту народного депутата захищав адвокат Віктор Чевгуз. Але вже за тиждень він розірвав угоду через нібито те, що його клієнтка надає перевагу «політичним методам захисту», а не юридичним, з чим він не погоджується. З 5-го травня новим адвокатом Надії Савченко став Олександр Шадрін – захисник екс-мера Слов’янська Нелі Штепи і сепаратиста Ігната Кромського (позивний «Топаз»). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Олексій Шевчук, який також захищає Надію Савченко.

Також читайте: Новий адвокат Надії Савченко: Душ раз на тиждень – це нелюдське поводження, яке межує з тортурами