Екс-нардеп: в СБУ більше працівників, ніж у спецслужб Франції, Британії та Німеччини разом взятих

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Співробітники СБУ

На думку Михальчишина, 30 тисяч працівників СБУ – «анахронізм та рудимент радянського КДБ»

Служба безпеки України повинна займатись контррозвідкою та антитерором, саме тому її потрібно перебудовувати. Окрім того, слід нарешті відмовитись від рудименту радянського КДБ, адже 30 тисяч співробітників нашої СБУ – більше, ніж кількість працівників у спецслужбах Великої Британії, Франції та Німеччини разом взятих.

Таку думку в ефірі телеканалу Zik висловив колишній народний депутат України Юрій Михальчишин.

Він наголосив, що законопроект про нацбезпеку є вкрай важливим, тож його ухвалення було б запізнілим, однак правильним кроком.

«Та мені дивно, що поряд із цим законом у Раді, чомусь, не запропонували нові версії чи концепції законів про Службу безпеки України і про контррозвідувальну та оперативно-розшукову діяльність», – підкреслив Михальчишин.

За його словами, «у всіх розвинених державах» служба безпеки займається найперше контррозвідкою та антитерором. Правоохоронний статус їй «абсолютно зайвий» та навіть «шкідливий».

«У наших ж реаліях йдеться про необхідність перебудови національної спецслужби, з точки зору пріоритетів саме контррозвідувальної діяльності. Тобто, вона не бореться зі злочинами чи розкриває їх, як оперативна діяльність чи досудове слідство, а попереджає та своєчасно ліквідовує загрози», – переконаний екс-нардеп.

Тому й, на його думку, зараз нам потрібна не реформа, а реорганізація та спецслужби.

«Однак сьогоднішні 30 тисяч працівників спецслужби – анахронізм та рудимент радянського КДБ. В решті решт, це більше, ніж спецслужби Великої Британії, Франції та Німеччини разом взяті», – зауважив він.

Та, все ж, на думку Михальчишина, у нас таки є «здорове оперативне ядро» – у департаментах контррозвідки чи захисту національної державності та, навіть, у деяких бойових підрозділах Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Нагадаємо, 5 квітня народні депутати України підтримали у першому читанні президентський законопроект про нацбезпеку. За словами голови РНБО Олександра Турчинова, цей документ був опрацьований спільно із експертами НАТО та США.

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