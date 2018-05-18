Екс-посол США назвав умови продажу українських обленерго

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Карлос Паскуаль

Експерт: RAB-тариф дає інвесторам стабільність на найближчі кілька років, оскільки передбачає конкретний і зрозумілий тарифний механізм

У ході підготовки приватизації українських обленерго, інвестору важливо бути впевненим у поверненні інвестицій, приймаючи рішення щодо купівлі активу. Таку впевненість дає прозорий механізм стимулюючого тарифоутворення (RAB). Про це заявив старший віце-президент IHS Energy, екс-Посол США в Україні Карлос Паскуаль, виступаючи на форумі «Зовнішньоекономічна інвестиційна програма ЄС» 17 травня в Києві.

«Коли інвестори приймають рішення інвестувати мільйони або сотні мільйонів доларів у проект, вони повинні бути впевненими, що зможуть окупити ці вкладення. RAB-регулювання дає їм цю впевненість, розуміння того, як цей дохід може бути згенерований, і які повинні бути умови досягнення окупності проекту. Таким чином, найважливіша річ, яка повинна бути впроваджена - це механізм визначення RAB-тарифу. Це повинно бути максимально відкрито і прозоро, щоб інвестори розуміли грошові потоки і могли приймати рішення, і, відповідно, вкладати свої гроші», - зазначив Карлос Паскуаль.

Експерт також підкреслив, що RAB-тариф і є тим інструментом, який дає інвесторам стабільність на найближчі кілька років, оскільки передбачає конкретний і зрозумілий тарифний механізм.

З тим, що для успішної приватизації необхідно впровадити RAB-регулювання, згоден і Торстен Веллерт, керівник Енергетичної групи Групи з підтримки України Представництва ЄС.

«Обленерго доцільно продавати після того, як стане зрозумілою ситуація з RAB-регулюванням. Потрібно почекати рішення щодо RAB, що буде з RAB-тарифом, і тоді потрібно включити це в оцінку активів обленерго, які приватизуються. А потім приватизувати. Якщо зараз без рішення щодо RAB-тарифу продати, держава не отримає цікавої ціни. Без цього ціна (обленерго, що приватизуються, - ред.) буде нижчою», - впевнений Торстен Веллерт.

Нагадаємо, 10 травня на засіданні Кабінет міністрів України затвердив список приватизації держкомпаній. В числі 26 затверджених компаній - компанії «Центренерго», «Турбоатом», а також пакети п'яти обленерго. Як раніше повідомлялося, на думку першого заступника міністра економрозвитку і торгівлі Максима Нефьодова, вирішення питання з впровадженням RAB-регулювання дозволить підвищити в ході приватизації ціну пакетів п'яти обленерго, які увійшли до списку об'єктів для приватизації, затвердженого Кабінетом міністрів на засіданні 10 травня. Глава Офісу Національної інвестиційної ради (НІС) при президенті України Юлія Ковалів заявила, що впровадження RAB-регулювання є важливим для зростання інтересу компаній до участі в приватизації енергоактивів.