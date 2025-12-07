Головна Новини
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

7 грудня – День місцевого самоврядування
Сьогодні місцеве самоврядування виконує ключову роль у підтримці громад під час війни

7 грудня 2025 року в Україні відзначають День місцевого самоврядування – свято, що підкреслює важливу роль територіальних громад, їхніх органів влади та кожного, хто щоденно працює над розвитком свого міста, селища чи села.

Це професійне свято депутатів місцевих рад, голів громад, працівників виконкомів, а також активних мешканців, які долучаються до управління своїми територіями.

Дату встановлено указом президента України Леоніда Кучми від 25 листопада 2000 року № 1250/2000 «Про День місцевого самоврядування в Україні» – «враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності». Дата свята обрана не випадково. Саме цього дня в 1990 році Верховна Рада тоді ще УРСР прийняла закон «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування», який заклав основи сучасної системи місцевого самоврядування в нашій країні. Через 7 років закон «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» втрачає чинність на підставі прийняття Верхвоною Радою закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Сьогодні місцеве самоврядування виконує ключову роль у підтримці громад під час війни, організації гуманітарної допомоги, відновленні інфраструктури та забезпеченні безпеки населення.

У цей день в Україні традиційно відзначають кращі громади, вручають відзнаки та дякують усім, хто працює задля розвитку місцевої демократії.

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем місцевого самоврядування.

Привітання з Днем місцевого самоврядування у прозі

Прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом – Днем місцевого самоврядування. Від усього серця бажаю міцного здоров’я, щастя, родинного затишку, добробуту, витримки, оптимізму та нових професійних здобутків

***

Служити громаді – це складна щоденна праця... Прийміть слова глибокої вдячності за вашу працю, професійне виконання обов’язків та внесок у забезпечення добробуту мешканців громади. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров’я, злагоди, стабільності та впевненості в майбутньому.

***

Прийміть найщиріші вітання з професійним святом – Днем місцевого самоврядування... Бажаю міцного здоров’я, нових звершень у вашій відповідальній роботі, успіхів у справі служіння громаді, рідному краю і нашій Україні. Миру усім нам та довгоочікуваної Перемоги.

***

Сьогодні – свято демократії, народовладдя та кожного, хто обирає служити громаді. Щиро вітаю вас із Днем місцевого самоврядування! Нехай ваше служіння буде гідно оцінене, а праця – приносить плоди для кожного мешканця.

***

Щиро вітаю вас із Днем місцевого самоврядування. Ваша праця – основа для розвитку громад. Бажаю міцного здоров’я, наснаги, нових звершень і підтримки в усіх ваших починаннях!

***

Висловлюю вдячність за сумлінну і самовіддану працю, активну громадську позицію. Бажаємо добробуту, щастя, родинного затишку та нових успіхів у розвитку наших громад

***

Це свято нашої громади – кожного села, селища, міста. Висловлюю подяку за ваше служіння, професіоналізм, відповідальність та громадянську позицію. Міцного здоров’я, успіху у розбудові громад і миру!

***

Нехай День місцевого самоврядування об’єднає нас у спільному прагненні зробити громаду і всю Україну щасливими та успішними.

***

День місцевого самоврядування – це свято людей, які віддано служать громаді. Бажаю, щоб ваша праця приносила лише добро, а кожен день був сповнений злагоди, взаєморозуміння та результативності на благо рідного краю.

***

Приймай рішення вірно, зазирай в майбутнє пильно, будь серйозний при виконанні обов’язків та трохи безтурботний в особистий час, не скупися на посмішки для рідних!

Привітання з Днем місцевого самоврядування у віршах

З Днем місцевого самоуправління вітаємо,
Наснаги і нових ідей бажаємо.
Нехай у місті завжди буде порядок,
Нехай у всьому буде достаток.

***

З Днем самоврядування
Вітаємо всіх вас!
Нехай усі питання
Вирішуються враз!

***

Із професійним святом вітаємо,
Успіхів у справах бажаємо.
Самовіддано працюйте,
Процвітання регіону даруйте.
Сили щодня і наснаги,
І від народу вам поваги.

***

Хто скаже, що таке громада?
Скажу вам бачення своє:
Громада – це життя моє,
Це люди, земляки мої,
В яких проблеми є свої,
Іти з якими буду я
Сміливо стежкою життя.

***

Нехай ваша робота
Дарує вам добро,
Зникають хай турботи
Всім недругам на зло!

***

За любов і дружбу
та державну службу!
За кохання
і місцеве самоврядування!

Привітання з Днем місцевого самоврядування у листівках

