Екс-працівники «фабрики тролів» розказали, як саме втручалися у вибори в США

Колишні «тролі» розповіли, як працює путінська пропаганда

Агентство The Associated Press поспілкувалося з колишніми працівниками петербурзької «фабрики тролів». За їхніми словами, звинувачення у втручанні у вибори, висунуті в США проти 13 росіян, обґрунтовані. Марат Міндіяров, який працював коментатором в організації з безневинною назвою «Агентство інтернет-досліджень», розповів



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Колишні «тролі» розповіли, як працює путінська пропаганда

Агентство The Associated Press поспілкувалося з колишніми працівниками петербурзької «фабрики тролів». За їхніми словами, звинувачення у втручанні у вибори, висунуті в США проти 13 росіян, обґрунтовані.

Марат Міндіяров, який працював коментатором в організації з безневинною назвою «Агентство інтернет-досліджень», розповів AP: «Я вірю, що це так і було і що це були вони».

За словами Міндіярова, він провалив іспит з мови, необхідний, щоб потрапити в відділ по роботі в Facebook. Зарплата там була вдвічі вище. «Це були люди з чудовими мовними навичками, перекладачі, випускники університетів, - зазначив він. - Дуже складно сказати, що це пише іноземець, тому що вони прекрасно володіють мовою».

У тесті з англійської, згадує Міндіяров, потрібно написати про шанси Хілларі Клінтон на перемогу на виборах. «Я написав, що її шанси високі і вона може стати першою жінкою-президентом», - сказав він AP.

«Міндіяров розповів, що пішов на «фабрику тролів» в кінці 2014 року, тому що у нього не було роботи і до того ж було цікаво. На той момент, за його словами, близько 400 осіб займали чотири поверхи офісної будівлі. Зміни були по 12 годин», - йдеться в статті. На «фабриці», повідомив співрозмовник AP, були відео- і фотовідділ, тролі отримували зарплату готівкою і працювали в командах.

«Ми працювали в групі по три людини. Один грав роль негідника, інший був героєм, а третій дотримувався нейтральної позиції. Наприклад, один міг написати, що Путін поганий, а той говорив, що це не так, а третій підтверджував позицію другого, прикріплюючи яку-небудь картинку», - сказав Міндіяров.

Через пару місяців він звільнився. «Світ в цих коментарях ділився на чорне і біле: Америка погана, Путін хороший. Вихваляти все, що пов'язано з Путіним, і критикувалося все, що має відношення до Америки, «Гейропі» і так далі. Таким був принцип роботи», - пояснив він.

Людмила Савчук, яка, як і Міндіяров, була співробітницею російського відділу «фабрики тролів», розповіла агентству: «Пости і коментарі повинні формувати думку російських громадян з певних питань. Як ми бачимо, для інших країн це теж працює».

«Найважливіший принцип - вести акаунт як реальна людина, - додала вона. - Вони створюють реальних персонажів, вибирають стать, ім'я, місце проживання та роботу. Тому важко сказати, що акаунт був створений для пропаганди».

За словами Міндіярова, всі «тролі» знали, що за цим стоїть Євген Пригожин, але доказів ні у кого немає. Він розповів, що співробітники не любили Пригожина - почасти тому, що він, будучи власником кейтерингового бізнесу, не відкрив в будівлі кафетерій або їдальню. «Людям доводилося приносити з дому їжу в ланчбоксі. Пригожин не дуже піклувався про «тролів». Міг би їх хоча б годувати», - сказав Міндіяров.

За словами Савчук, вона усвідомила ефективність «фабрики тролів», побачивши, що люди діляться думками та інформацією, які, як вона знала, впровадили «тролі». «Вони вірили, що це їхні власні думки. Але я бачила, як ці думки формувалися пропагандистами», - сказала вона.

Журналіст РБК Андрій Захаров, який брав участь в розслідуванні роботи «фабрики тролів», прокоментував AP список звинувачених в США росіян. «Вони просто включили в нього всі імена, які змогли знайти. За нашою інформацією, деякі з цих людей зараз не працюють на «фабриці» і навіть не працювали там під час виборів в США. Це не схоже на результат серйозного розслідування», - сказав він агентству.

«Хоча в американському обвинувальному висновку міститься безліч подробиць, утвердження в ньому не підкріплені прямими доказами, - наголошується в статті. - Російські офіційні особи вхопилися за це, зокрема, міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав звинувачення «балаканиною».